‘호실적’ 성적표 받은 조선 3사…‘마스가’ 미국서 제작은 ‘숙제’

2분기 매출·영업이익 모두 급증

미 조선협력센터 개소 기회 활짝

러트닉 “현지 생산 선박 수 평가”

필리조선소 인수 한화오션 유리

HD현대중공업·한화오션·삼성중공업 등 국내 조선 3사가 올해 2분기 매출과 수익성 모두 일제히 호실적을 거뒀다. 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고수익 선종 수주에 집중한 결과다.



그러나 미국 정부가 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트에 대한 평가 기준으로 ‘미국에서 건조한 선박 수’를 제시하면서 조선 3사는 사업을 확장할 기회와 동시에 과제를 떠안게 됐다.



HD현대중공업은 29일 올해 2분기 매출 6조3322억원, 영업이익 1조399억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 2분기와 비교해 매출은 52.7%, 영업이익은 120.6% 증가했다.



앞서 한화오션은 매출 5조4332억원, 영업이익 7361억원을 기록했다고 공시했다. 지난해 2분기 대비 매출은 65.2%, 영업이익은 98.0% 올랐다. 삼성중공업은 매출 3조2307억원, 영업이익 3250억원을 달성했다. 매출은 20.4%, 영업이익은 58.7% 올랐다.



조선 3사는 호실적 배경으로 LNG와 암모니아 운반선 등 고부가가치 선박 매출 비중 확대를 공통으로 꼽았다. 건조 효율 개선과 원가 절감, 고환율 효과도 봤다. 여기에 중동 사태로 호르무즈 해협과 홍해 등 주요 항로 통항이 원활하게 이뤄지지 않아 운송 거리가 멀어져 ‘배차 간격’을 맞추기 위해 역설적으로 선박이 더 많이 필요해진 상황이라고 업계는 설명했다.



한국과 미국이 추진하는 마스가 프로젝트도 조선 3사엔 일단 기회다. 마스가 프로젝트는 지난 23일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 조선협력센터 개소식을 계기로 본격적인 시행에 들어갔다.



하지만 조선 3사는 풀어야 할 숙제도 받았다. 하워드 러트닉 미국 상무장관은 개소식에서 “우리는 센터가 얼마나 많은 회의와 칵테일 파티를 열었는지, 얼마나 많은 양해각서(MOU)에 서명했는지가 아닌 양국이 함께 미국에서 선박을 몇척 만들었는지라는 단순한 숫자로 평가하겠다”고 밝혔다.



미 펜실베이니아주 필리조선소를 인수한 한화오션은 유리한 고지를 선점했다는 평가가 나온다. 한화그룹은 필리조선소에 앞으로 50억달러(약 7조2365억원)를 투자하고 건조 능력을 연간 20척으로 늘리겠다고 밝혔다.



실적도 속속 나오고 있다. 지난 3월 미 해군 차세대 군수지원함(NGLS) ‘개념설계’ 참여를 확정했고, 지난 17일엔 미 미사일방어청(MDA)의 미사일 시험 계측선(MRIV) 건조 계약도 따냈다. MRIV는 미국의 차세대 미사일 방어체계인 ‘골든돔’ 구축에 활용된다.



미국 조선소를 보유하지 않은 HD현대중공업과 삼성중공업도 대응에 나섰다. HD현대는 지난해 미국 조선업체 에디슨슈에스트오프쇼어(ECO)와 미국 상선 건조를 위한 전략적·포괄적 파트너십을 체결했다. 2028년까지 중형급 컨테이너 운반선을 공동으로 건조한다는 계획을 세웠다. HD현대는 선박 설계와 기자재 구매 대행 등을 제공한다. HD현대중공업 관계자는 “미국 조선소 인수도 검토하고 있다”고 밝혔다.



삼성중공업은 미 해군 군수지원함 건조 이력이 많은 나스코와 협업을 이어가고 있다. 조선업계 관계자는 “미국 내에 조선소를 보유하지 못한 업체는 현지 기업과 접점을 늘리는 방식을 취해야 할 것”이라고 말했다.

