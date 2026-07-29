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본문 요약

20대는 피부 관리 상품을 찾고, 30대는 촉감 완구를 찾는 등 최근 세대별 인기 상품을 살펴봤더니 통념을 뛰어넘는 소비가 확산하는 것으로 나타났다.

패션 소품 중에선 전통 장신구인 옥반지 거래액이 391% 늘었다.

반면 30대에선 촉감을 즐기는 완구인 '말랑이' 거래액이 1112%, 왁스 코팅을 깨뜨리며 노는 '왁뿌' 거래액이 2940% 급증하며 전 세대 가운데 가장 큰 폭으로 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 나이에 이걸?! 옥반지 사모으는 20대, 말랑이 주무르는 30대

입력 2026.07.29 21:27

  • 정대연 기자

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지그재그, 세대별 거래액 분석

통념 밖 ‘멀티 에이지’ 소비 늘어

이 나이에 이걸?! 옥반지 사모으는 20대, 말랑이 주무르는 30대

20대는 피부 관리 상품을 찾고, 30대는 촉감 완구를 찾는 등 최근 세대별 인기 상품을 살펴봤더니 통념을 뛰어넘는 소비가 확산하는 것으로 나타났다.

카카오스타일이 운영하는 패션 플랫폼 ‘지그재그’가 이달 1~20일과 올해 1월1~20일 세대별 거래액을 비교·분석한 결과, 20대는 건강관리와 복고(레트로) 감성 제품에 관심이 높아졌고, 30대는 아동 및 ‘키덜트’ 감성의 취미 상품 관련 매출이 증가했다고 29일 밝혔다.

20대의 ‘뷰티 디바이스’ 거래액은 1월 대비 7월에 732% 급증했다. 혈당 관리 상품은 74%, 재생 성분으로 잘 알려진 ‘PDRN’(연어 정소에서 추출한 DNA 조각)을 함유한 화장품은 거래액이 20% 증가했다.

20대에선 목욕 바구니(495%) 등 사우나 관련 상품 거래액도 크게 늘었다. 패션 소품 중에선 전통 장신구인 옥반지 거래액이 391% 늘었다.

반면 30대에선 촉감을 즐기는 완구인 ‘말랑이’ 거래액이 1112%, 왁스 코팅을 깨뜨리며 노는 ‘왁뿌’ 거래액이 2940% 급증하며 전 세대 가운데 가장 큰 폭으로 증가했다.

30대에서는 젤리슈즈 등을 꾸밀 수 있는 ‘신발 파츠’ 거래액도 798% 증가해 20대(311%) 증가 폭의 2배가 넘었다. 다이어리 꾸미기 등에 쓰는 ‘스티커’ 거래액 또한 79% 늘어 20대(16%) 증가율의 5배에 가까웠다.

소비자가 분야에 따라 자신의 세대 정체성을 다르게 설정하는 이 같은 경향을 ‘멀티 에이지’라고 일컫는다. 카카오스타일 관계자는 “연령대별로 소비 성향을 나누던 과거와 달리 나이와 관계없이 개인의 관심 분야에 따라 세대의 경계가 섞이는 흐름이 확인되고 있다”고 밝혔다.

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