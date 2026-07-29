트럼프·네타냐후 만남에 맞춰…받아치기만 하던 이란, 첫 선제 공격

요르단 미군기지 등 공습…미·이스라엘 공동 군사 계획에 ‘견제구’

이란이 29일(현지시간) 요르단에 주둔한 미 공군기지와 중앙지휘소 등을 공격했다. 호르무즈 해협에서 선박 공격도 이어졌다. 지난 24일 미군의 공습 중단 이후 멎었던 양측 교전이 이란의 선제 타격으로 재개된 것이다.



이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 여러 발의 탄도미사일로 요르단 미군 기지를 공격했다고 밝혔다. IRGC는 “미국의 국익 침해가 계속되는 한 우리 저항도 계속될 것”이라고 전했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 이란이 ‘기습 공격’을 시도했다고 표현했다.



이란의 선제공격이 벌어진 시점과 방식을 두고 다양한 분석이 제기된다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 정상회담과 맞물린 이번 공습을 두고 미·이스라엘의 공동 군사 계획을 사전에 무력화하기 위한 선제 타격이었다는 평가가 나온다. 미·이스라엘 군사행동 재개는 사실상 지난 2월 개전 당시 수준의 전면전을 의미한다. 이란이 이러한 전면전이 가시화하기 전 전시 대비 태세를 드러내며 경고성 견제구를 날린 것이라는 평가가 나온다.



이란의 전쟁 대응 기조가 변했다는 견해도 있다. 그간 미군 선제 공습에 반응해 보복하는 식의 ‘팃포탯 전략’(눈에는 눈, 이에는 이)을 구사해온 이란이 전쟁 주도권을 쥐는 쪽으로 기조 변화에 나섰다는 분석이 제기됐다.



이는 달라진 미국 상황과 무관치 않은 것으로 보인다. 지난 24일 미국 공습이 중단된 후 미군 전략자산이 위험 수위로 감소했다는 경고가 나왔고, 미국 내 반전 여론이 고조되며 공화당의 중간선거 부담이 커졌다. 미국의 중동 전략이 부재한 것 아니냐는 성토도 이어졌다. 독일 국제안보연구소(SWP)의 하미드레자 아지지는 엑스에 “이란의 군사 전략이 변했을 가능성과 이란이 확전을 두려워하지 않는다는 것을 보여주는 것”이라고 밝혔다.



사우디와 홍해 전선에서 이어져온 친이란 대리 세력의 군사 충돌도 계속됐다. 후티는 홍해에서 사우디 유조선을 공격했고, 사우디에서는 친이란 이라크 민병대의 공격으로 추정되는 석유 시설 공습이 발발했다. 호르무즈 해협에서는 IRGC가 유조선 3척을 타격해 항해를 중단시켰다.



미국과 사우디는 이라크 내 민병대를 대상으로 합동 공격을 벌이며 대응에 나섰다. 이에 이라크 인민동원군(PMF)은 “매우 위험한 사태 악화이자 이라크 주권 침해, 그리고 이라크 공식 안보 기관에 대한 공격으로 간주한다”고 했다.

