‘0.27%P’가 뒤집은 페루 대선, ‘재외국민 투표’ 논쟁 불붙였다

‘독재자 딸’ 후지모리 대통령 취임

재외투표서 63% 지지 얻어 ‘역전’

절차 오류 등 ‘무효 투표’ 논란에도

전문가 “고국과의 유대 강화 의의”

강경 우파 성향의 게이코 후지모리 페루 대통령이 28일(현지시간) 공식 취임했다. 후지모리 대통령은 이날 취임식에서 최저임금을 15% 인상하고 범죄와 마약 밀매 등이 기승을 부리는 지역에 군을 투입하겠다는 계획을 발표했다. 그는 “나의 목표는 단지 국가를 운영하는 것이 아니다”라며 “수백만 페루인이 겪고 있는 막대한 사회적 격차를 줄이는 것이 가장 중요한 목표”라고 말했다.



후지모리 대통령은 1990년부터 10년간 집권한 고 알베르토 후지모리 전 대통령의 장녀다. 2006년 국회의원으로 정계에 입문한 그는 2011년부터 네 차례 대권에 도전한 끝에 이번 대선에서 승리했다.



애초 개표 과정에서 로베르토 산체스 후보가 국내 투표에서 앞섰으나, 막판에 열린 재외국민 투표함에서 후지모리가 큰 표를 확보하며 0.27%포인트 차 역전승을 이뤘다. 해외 거주 유권자의 표로 당락이 뒤바뀐 것은 페루 역사상 처음이다.



페루 선거관리위원회에 따르면 지난달 대선 결선투표에서 후지모리는 50.13%를 얻어 산체스 후보(49.87%)를 상대로 4만9000표 차로 승리했다. 하지만 재외국민 투표를 제외하면 산체스 후보가 3만2000표 차로 이기는 결과가 나온다.



대선에서 투표한 1800만명의 유권자 가운데 재외국민은 약 30만7000명이었다. 이들 중 약 63%가 후지모리를 지지했다.



국내 유권자로부터 높은 지지를 받은 산체스 후보는 절차상 오류를 문제 삼아 해외 투표 무효를 주장했다. 그는 재외공관들이 정부가 지정한 공식 집표 애플리케이션을 사용하지 않았다고 했다. 외교부와 선관위 측은 부인했지만 산체스 후보는 “규칙이 지켜지지 않는 상황에서 후지모리의 정부를 인정하지 않겠다”고 밝혔다.



페루뿐 아니라 최근 콜롬비아 대선에서도 재외국민 투표의 영향력이 드러났다. 아벨라르도 데라 에스프리에야 후보가 재외국민 유권자들로부터 압도적 지지를 얻어 당선됐다. 에스프리에야는 약 25만표 차로 승리했지만, 해외 유권자들이 없었다면 이반 세페다 후보와의 표차는 약 7만5000표에 불과했다.



재외국민 투표의 역할을 두고 중남미에서는 엇갈린 평가가 나온다. 중남미 정치 전문가인 마누엘 알칸타라 사에스 ‘파나마 정치사회연구를 위한 국제센터’ 소장은 “마지막에 집계되기 때문에 결정적인 표로 보일 뿐”이라고 CNN에 말했다.



칠레의 정치학자이자 국제민주주의선거지원연구소(IDEA) 국장인 마르셀라 리오스 토바르는 강제 이주와 전쟁, 경제난 등으로 형성된 디아스포라를 고려할 때 재외국민에게 투표권을 부여하는 것은 “일종의 배상”이라며 고국과의 연결고리를 유지하고 유대감을 강화하는 데 중요한 의미가 있다고 설명했다.

