트럼프, 젤렌스키엔 “패트리엇 생산” 네타냐후엔 “아브라함 협정” 꺼냈다

백악관서 연쇄 정상회담

비공개 회동 “모두 생산적” 자평

이란전 궁지 트럼프 ‘태세 전환’

전황 호전된 러·우 전쟁에 집중

‘갈등’ 네타냐후와도 “역대 최고”

이란 핵억제 ‘공감’, 합의는 불명

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 잇달아 회담을 하고 각각 러시아·우크라이나 전쟁과 미·이란 전쟁에 관해 논의했다.



캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 28일(현지시간) 엑스를 통해 “트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령 및 네타냐후 총리와 회의를 마무리 지었다”며 “두 회담 모두 긍정적이고 생산적이었다”고 밝혔다.



젤렌스키 대통령은 이날 오전 비공개 회담 후 패트리엇 요격미사일 생산 허가와 종전 협상을 주제로 논의했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 지난 8일 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 우크라이나에 패트리엇 미사일 생산 면허를 제공하겠다고 말한 바 있다. 젤렌스키 대통령은 방산업체 록히드마틴 관계자들과도 만나 패트리엇 생산 방안을 논의했다.



러·우 전쟁이 장기화하는 가운데 젤렌스키 대통령이 전황에서 회복력과 추진력을 보여주면서 “승자를 선호하는” 트럼프 대통령이 더 우호적인 입장을 취하고 있다고 뉴욕타임스는 짚었다. 장기화하고 있는 이란 전쟁에 대한 비판이 커지면서 트럼프 대통령이 러·우 전쟁 해결에 더 집중하려 한다는 분석도 나오고 있다.



트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 회담 역시 비공개로 이뤄졌으며 약 1시간30분 진행됐다. 양국 정상의 대면 회담은 지난 2월 이란 전쟁 개시 이후 처음이다.



이번 회담은 트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 관계가 경색된 가운데 열렸으나 양국 정상은 회담 후 이번 대화가 성공적으로 이뤄졌다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “네타냐후 총리와 함께 유익한 회의를 했다”고 썼다. 네타냐후 총리는 회담 후 “친구로서 나눈 최고의 대화 중 하나”라며 “아이디어를 교환하고 이스라엘의 안보와 미래의 중요한 사안에 대해 협력할 기회였다”고 말했다.



양국 정상은 이란의 핵무기 개발 제한에 관한 공감대를 재확인한 것으로 보인다. 네타냐후 총리는 폭스뉴스에 출연해 “이란이 모든 미국인과 세계 평화를 위협하며 이스라엘의 존립을 위협하는 핵무기를 보유하는 것을 원하지 않는다”며 “우리는 공통의 목표를 가지고 있으며 외교적 수단을 통해서든 다른 수단을 통해서든 반드시 달성될 것”이라고 강조했다.



AP통신은 이날 회담에서 미국이 중재한 이스라엘과 레바논의 평화 합의, 아랍 국가와 이스라엘의 관계 정상화를 골자로 하는 아브라함 협정 확대에 관해서도 논의가 진행됐다고 전했다. 트럼프 대통령은 앞서 사우디아라비아에 원자력 협정 체결의 조건으로 아브라함 협정 가입을 내걸기도 했다.



방미에 동행한 치피 호토벨리 이스라엘 국가공공외교국장은 이란의 새로운 지하 핵시설로 추정되는 ‘쿠헤 콜랑’(곡괭이산) 문제는 논의되지 않았다고 밝혔다. 그는 트럼프 대통령이 이스라엘에 가자지구 재건을 촉구하지 않았으며 시리아와 레바논에서 이스라엘군을 철수하도록 압력을 가하지도 않았다고 말했다.



하지만 양측이 회담에서 합의한 내용을 구체적으로 밝히지 않는 등 갈등이 완전히 해소된 것으로 보기는 어렵다고 외신들은 분석했다. 이스라엘 일간 하레츠는 “네타냐후 총리는 동맹도, 마땅한 선택지도 부족한 채로 미국에 도착했으며 근본적인 문제들이 의미 있게 해결된 채 떠나지는 못할 것으로 보인다”고 짚었다.

