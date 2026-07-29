[금주의 B컷]다시 일어나 쏟아낸 ‘땀’, 미래를 향해 쌓이는 ‘꿈’

유수영 선수가 방향을 외치며 공을 보내자 민재군이 공을 쫓으며 받아냈다.

배드민턴 선수를 꿈꾸는 민재군의 이마에는 땀이 송골송골 맺혔다.

어느새 코트 바닥에는 아이들과 선수가 주고받은 셔틀콕이 수북이 쌓였다.