영화 ‘원스’ 주인공 글렌 핸사드, 오토바이 사고로 사망···향년 56세

영화 ‘원스’로 전 세계에 이름을 알린 아일랜드 싱어송라이터 글렌 핸사드가 29일(현지시간) 오토바이 사고로 세상을 떠났다. 향년 56세.

핸사드의 매니지먼트사 ATC 매니지먼트는 “오늘 새벽 글렌 핸사드가 더블린에서 발생한 교통사고로 세상을 떠났다는 소식을 전하게 돼 매우 큰 슬픔을 느낀다”고 밝혔다고 영국 BBC가 보도했다.

ATC 매니지먼트는 “가족은 이 비극적 사고로 큰 충격과 슬픔에 빠져 있으며, 이 힘든 시기에 사생활을 존중해 주기를 부탁한다”고 전했다.

현지 경찰은 이날 오전 4시30분쯤 더블린 루칸의 팅커스힐과 러기드 레인 사이 도로에서 충돌 사고 신고를 받고 출동했다. 경찰은 오토바이 사고의 목격자를 찾고 있다고 BBC는 전했다.

1970년 더블린에서 태어난 핸사드는 거리에서 연주하고 노래하는 음악가로 두각을 드러냈다. 그의 삼촌이 수감되며 남기고 간 기타로 음악을 시작했고, 밥 딜런·레너트 코헨·밴 모리슨의 음악에 매료되며 학교를 그만두고 음악가의 길을 걷게 됐다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

1989년 록밴드 프레임즈를 결성해 아일랜드에서 인기를 끌었다. 이후 1991년 음악 영화 ‘커밋먼츠’(The Commitments)에 출연하면서 국제적인 인지도를 높였다.

체코 가수 마르케타 이르글로바와 함께 주연을 맡은 음악 영화 ‘원스’(2007)가 흥행에 성공하면서 전 세계에 이름을 알렸다. 이르글로바와 함께한 2인조 프로젝트 그룹 ‘스웰 시즌’의 ‘폴링 슬로울리’(Falling Slowly)는 제80회 아카데미 영화상 주제가상을 받았다.

‘원스’가 국내에서도 큰 인기를 끌면서 이르글로바와 동반으로 여러 차례 내한 공연도 했다. 2009년 스웰 시즌의 내한 공연은 회당 2784명의 관객을 끌어모아 그해에 세종문화회관 공연 중 1회 평균 유료 관객을 가장 많이 동원하는 기록을 세웠다.

2010년대부터는 솔로 활동을 주로 하면서 2015년 음반 ‘디든 히 램블’(Didn‘t He Ramble)로 그래미상 최우수 포크 음반 부문에 후보로 올랐다.

미할 마틴 아일랜드 총리는 엑스에 “고인은 수년간 아일랜드 문화계에 지대한 기여를 한 재능 있는 음악가이자 배우였다”며 애도의 뜻을 표시했다.

유족으로는 시인인 부인 마이레 사리차와 3세 아들이 있다.