서울 성수동 삼표레미콘 부지, 지상 81층 글로벌 미래업무거점 된다

서울 성수동 삼표레미콘 부지에 지상 81층 규모의 글로벌 업무복합단지가 들어선다. 병무청 역세권 부지에는 장기전세주택 등 1233가구가 공급된다.



서울시는 전날 제13차 건축위원회를 열고 성수동1가 683번지 복합용지 개발사업, 병무청 역세권 장기전세주택 건립사업, 서울창조산업허브 조성사업 등 3개 안건을 통과시켰다고 29일 밝혔다.



성수동1가 683번지 삼표레미콘 부지는 첨단 업무와 주거·숙박·문화기능이 융합된 글로벌 미래 업무거점으로 탈바꿈한다. 서울숲과 한강, 응봉산을 연결하는 우수한 입지 여건을 갖추고 있는 만큼 서울의 대표적인 국제 비즈니스 중심지로 육성한다는 계획이다.



이곳에는 지상 81층 규모 주거동과 지상 53층 업무복합동이 조성된다. 공동주택 403가구, 오피스텔 61실, 호텔 130실을 비롯해 글로벌 기업 유치를 위한 각종 업무·상업·문화시설도 함께 들어선다.



내년 첫 삽을 뜬다. 준공 목표 시점은 2032년이다.



신길동 병무청 역세권 일대에는 공공임대주택 328가구를 포함한 총 1233가구 대단지가 만들어진다. 지하 6층~지상 42층 규모로 공동주택과 근린생활시설, 주민공동시설 등이 건립된다. 공공임대와 분양주택은 소셜믹스로 배치한다.



남산 일대 서울창조산업허브는 도시계획조례 개정에 따라 완화된 기준을 적용해 건물 높이를 약 15m까지 늘린다. 실내 층고를 확보하고, 개방감과 환기 성능이 향상되도록 공간을 개선한다. 지하 4층~지상 3층 규모로 공연장과 전시실, 교육연구시설, 근린생활시설 등을 갖춘 남산 일대 창조거점으로 구축한다는 계획이다. 완공 목표 시점은 2027년이다.

