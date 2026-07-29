재정난 충북도, 세출 구조조정 한다더니…신용한 지사 ‘친필 현판’에 수백만원 지출

시민단체 “권위주의적 행태”

재정난으로 ‘세출 구조조정’을 최우선 과제로 내세운 충북도가 신용한 신임 도지사 ‘친필 현판’을 다는 데는 수백만원을 쓴 것으로 확인됐다. 공공기관 건물에 단체장 개인 필체를 새겨넣은 것은 ‘권위주의적 행태’라는 비판도 나온다.



충북도는 최근 도청 신관 건물에 민선 9기 새 도정 목표(BI) 현판을 설치했다. 앞서 신 지사는 손글씨로 쓴 ‘충북 대전환, 민생 실용 충북’을 BI로 정했다. 이 현판을 다는 데 253만원이 쓰였다.



신 지사 친필 현판 교체작업은 충북소방본부를 비롯해 도내 산하기관 등 총 8곳에서 진행한 것으로 파악됐다.



혁신도시발전과, 산림환경연구소, 농산사업소, 동물위생시험소(본소·중부지소), 미래여성플라자 등 외청과 산하기관들이 자체 예산을 들여 신 지사 친필 현판으로 간판을 바꿔 달았다. 이들 기관의 현판 교체에만 약 950만원 예산이 집행됐다.



충북개발공사가 제작한 청렴부채에도 신 지사 친필을 활용한 BI가 담겼다. 도청 각 부서도 친필이 들어간 명함과 홍보 물품 등을 부서별 자체 예산 범위 내에서 만들고 있는 것으로 확인됐다.



지역에서는 이를 두고 ‘민생·실용’을 강조하는 신 지사 기조와 배치되는 행정이라는 지적이 나오고 있다.



민선 8기 말 기준 충북도의 부채 잔액은 1조3866억원으로, 전임 7기(3606억원) 대비 1조원 넘게 증가했다. 향후 5년간 갚아야 할 지방채 원리금만 매년 최소 1000억원에서 최대 1600억원대에 달한다. 신 지사는 이에 취임 직후 1호 결재로 ‘재정정상화위원회 구성’을 처리하며 긴축 재정을 예고한 바 있다. 지난 21일에는 도청 전 직원을 모아놓고 강도 높은 세출 구조조정 교육까지 했다.



지역 시민사회에서는 공공이 운영하는 공간에 단체장 개인 필체를 새겨 넣는 것 자체가 구시대적이라고 비판한다. 김혜란 충북참여연대 사무처장은 29일 “신 지사가 도민들에게 더 친근하고 새로운 방식으로 포부를 전달했으면 좋았을 텐데, 권위주의적인 옛날 방식을 택해 아쉽다”며 “앞으로는 본인을 내세우기보다 도정 방향이 도민들에게 더 잘 와닿고, 접근성을 높일 수 있는 방안을 고민해야 할 것”이라고 말했다.



충북도 관계자는 “출범 초기 짧은 시간에 새로운 디자인 도안을 개발하기 어려워 신 지사 친필을 BI로 활용한 것”이라며 “청년정책참여단 등을 통해 다양한 BI 디자인을 개발해 지사 친필 BI를 대체해나갈 예정”이라고 했다. 다만 현재 친필 현판과 관련해서는 “추가로 교체하지는 않을 계획”이라고 밝혔다.

