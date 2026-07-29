‘바닷속 애물단지’ 폐타이어 수거 전쟁

부산항 작업현장 가보니

배 댈 때 ‘충격 완화용’으로 사용

미세플라스틱 발생에 사고 유발

음향레이더로 펄 속 밀집지 찾아

잠수사 직접 투입해 로프로 견인

“로프 당겨주세요.”



29일 오전 부산 영도구 영도경찰서 뒤편 선착장. 배에 설치된 통신장비를 통해 바닷속 잠수사의 목소리가 들리자 선상이 바쁘게 돌아가기 시작했다. 크레인으로 물속에 잠겨 있던 로프가 점점 끌려 나왔다. 물 밖으로 나온 로프 끝에는 시커먼 개흙이 묻은 대형 타이어가 6~7개 달려 있었다. 수중에서 타이어에 로프를 연결한 잠수사 정재식씨(48)는 “물속에 타이어가 적지 않다”며 “이곳처럼 주변에 정박한 선박이 많으면 위험할 때도 있고, 작업 도중 급하게 나와야 할 때도 있어 속도를 내기 힘든 경우가 있다”고 말했다.



해양수산부와 해양환경공단은 지난 22일부터 부산항(남항·북항) 인근에서 바닷속 폐타이어 수거 작업을 진행 중이다. 폐타이어는 배를 댈 때 충격을 줄이기 위해 선박 옆면에 부착하는 ‘방충재’로 사용된다. 설치한 지 오래되거나 충격으로 떨어지면서 바닷속에 쌓인 것으로 추정된다.



부산의 경우 남항 인근 해역(35㏊)에 86t 상당, 북항(5부두 등 42㏊) 인근에 45t가량 폐타이어가 바닷속에 잠겨 있는 것으로 조사됐다. 공단은 부산에서 오는 9월2일까지 폐타이어 수거를 진행하는데, 목표 수거 물량을 131t(1200개)으로 잡았다. 공단 관계자는 “음향레이더(소나)를 이용해 폐타이어 밀집 지역을 찾아낸 뒤 잠수사가 들어가 작업 물량을 확인한다”며 “부산에서 지난해를 제외한 2021년부터 710t 정도를 수거했는데도 아직 물량이 많다”고 말했다.



폐타이어는 해양 생태계에 치명적인 것으로 알려져 있다. 오래된 폐타이어는 바닷속에서 미세플라스틱을 발생시킨다. 특히 바닷속 폐타이어가 운항하는 선박 스크루에 걸려 사고를 유발할 수도 있다.



미국 플로리다 포트로더데일에서도 폐타이어 수거 프로젝트가 진행 중이다. 이곳은 1970년대 인공 산호초인 ‘오스본 리프’를 만든다며 폐타이어 200만개를 바다에 집어넣었다. 하지만 타이어가 해양생태계를 파괴하는 것으로 조사되면서 상황이 달라졌다. 태풍 등으로 타이어가 움직이면서 인근 산호초를 오히려 파괴한다는 분석이 나왔다. 2010년대 들어 본격적인 복구 작업이 시작됐다. 플로리다 환경보호청은 2033년까지 폐타이어 94만5000여개를 수거하는 작업을 벌이고 있다. 지난해에만 수거한 폐타이어가 2만5500개에 달한다.



폐타이어 수거는 사람이 일일이 손으로 타이어를 엮어내는 작업으로 이뤄진다. 이날 잠수사가 개흙 속에 묻힌 폐타이어 6~7개를 로프에 묶는 데 걸린 시간은 30분 정도. 한 번 작업에 1t 내외의 타이어 수거가 가능하다.



문제는 바닷속 폐타이어를 줄이기가 좀처럼 쉽지 않을 것이라는 점이다. 선박 방충재로 폐타이어 사용을 막는 게 근본적인 해결책이 될 수 있겠지만, 현재로선 친환경 소재 등으로 개발한 대체재가 없다는 게 업계 설명이다.



방충재에 선주 이름을 기록하는 실명제 도입도 방법이 될 수 있다. 관리 책임을 강화하면서 폐타이어 수거 비용을 물릴 수 있다는 이유에서다. 해수부 관계자는 “일부 공공기관과 협회 등에서 자율적으로 타이어에 실명 기재를 하는 경우가 있다”며 “다만 아직 전체 어선을 대상으로 한 실명제 도입 계획은 없다”고 말했다.

