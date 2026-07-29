20대 하청 노동자 숨진 HL만도 공장, 10년 전에도 똑같은 사고 일어났었다

노후 설비 교체 요구, 사측 ‘무시’ “안전장치 임의 해제” 증언도 나와

20대 하청 노동자가 작업 중 기계에 끼여 숨진 사고가 발생한 자동차 부품 제조업체 HL만도 평택공장에서 10년 전에도 동일한 유형의 사고가 있었던 것으로 나타났다. 현장 노동자들은 노후 설비의 안전장치 미비 등의 문제를 10년 전부터 제기해왔으나 개선되지 않았고, 같은 유형의 재해가 반복됐다. 김씨 유족들은 장례를 미루고 진상조사 및 재발 방지책 마련을 요구 중이다.



전국금속노동조합은 29일 서울 중구 금속노조 회의실에서 기자회견을 열어 HL만도 평택공장 현장 조사 결과를 공개했다. 노조가 작성한 사고조사서에 따르면 지난 22일 숨진 하청 노동자 김승모씨(28)는 금속가공설비(MCT) 내부에서 정비 작업을 하다 설비가 가동되면서 끼임 사고를 당했다. 원청 관리자가 내부 작업 여부를 확인하지 못한 채 시운전을 지시해 사고가 발생했다. 현장에는 정비 하청업체 두 곳이 동시에 작업하고 있었지만, 혼선과 사고를 막을 감독자나 안전 관리자는 현장에 없었다. 전주희 금속노조 노동연구원 객원연구원은 “정비 후 시운전 단계가 재해가 발생할 수 있는 가장 위험한 상황인데도 이를 감독할 사람이 현장에 없었다는 것이 가장 심각한 문제”라고 말했다.



사고가 난 설비는 2005년 생산된 구형 모델로 문이 열리면 자동으로 작동을 멈추는 개폐 안전장치(인터록)가 없었다. 노동자들은 10년 전부터 해당 노후 기기의 위험성을 회사에 알리고 설비 교체를 요구해왔으나 개선되지 않았다. 2016년에도 같은 모델의 설비 내부에서 작업하던 노동자가 기계가 갑자기 가동되며 크게 다친 사고가 있었다. 전 연구원은 “2016년에도 이번과 동일한 공정, 동일 모델에서 사고가 발생했다”고 말했다. 10년 전 사고 당시 대비책을 제대로 세웠다면 재발하지 않았을 사고라는 얘기다.



공정 속도를 높이기 위해 인터록이 설치된 설비로 작업할 때조차 안전장치를 임의로 해제해 케이블타이로 묶고 작업했다는 증언도 나왔다. 이시열 금속노조 만도지부 평택지회장은 “사고가 발생한 날 고용노동부 현장조사가 시작되기 전에 인터록을 묶었던 케이블타이를 모두 풀라는 사측의 지시가 있었다”고 말했다.

