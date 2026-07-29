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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 29일 조정식 국회의장의 "현직 대통령 연임은 국민 여론과 선택 문제"라는 전날 발언을 두고 "이재명 대통령이 '연임은 없다'고 국민 앞에 분명히 선언하라"며 "연임을 시도하면 정권의 마지막 날이 될 것"이라고 했다.

조용술 국민의힘 대변인은 논평에서 "이 문제에 대한 해법은 간단하다"며 "이 대통령이 직접 개헌을 통한 연임 문제에 관해 명확한 입장을 밝히면 된다. 그토록 즐겨 하는 SNS 한 줄이면 충분하다"고 했다.

김태호 국민의힘 의원은 페이스북에서 "만에 하나 연임 개헌 추진이 사실이라면, 공소취소 추진에 이어 대통령 사법 리스크 모면을 위한 또 하나의 헌정 유린"이라며 "군불 때기는 그만하고 이 대통령이 분명히 밝혀야 한다"고 목소리를 높였다.

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“이 대통령 ‘연임 없다’ 선언하라”…보수야권 ‘연임 개헌론’ 총공세

입력 2026.07.29 22:08

수정 2026.07.29 22:09

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  • 이예슬 기자

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장동혁 “범죄 피하려 연임 시도”

한동훈 “이 정권 빨리 끝날 수도”

개혁신당 “남은 임기나 제대로”

“연임 시도하면 정권 마지막날” 국민의힘은 공세 장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 개헌 관련 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

“연임 시도하면 정권 마지막날” 국민의힘은 공세 장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 개헌 관련 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 29일 조정식 국회의장의 “현직 대통령 연임은 국민 여론과 선택 문제”라는 전날 발언을 두고 “이재명 대통령이 ‘연임은 없다’고 국민 앞에 분명히 선언하라”며 “연임을 시도하면 정권의 마지막 날이 될 것”이라고 했다.

장 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “도대체 왜 ‘연임은 없다’는 그 다섯 글자를 입 밖에 내지 못하나”라며 이같이 말했다.

그는 “단지 조 의장의 개인 의견이라고 생각하지 않는다. 이재명 대선 설계자가 이제 연임 설계자로 나선 것”이라며 “이 대통령과 친명이 이렇게 연임에 목매는 이유는 명확하다. 범죄를 피할 길이 연임밖에 없기 때문”이라고 지적했다.

장 대표는 페이스북에 “지금이라도 재판 취소 포기하고, 연임 불가 선언하라. 그것이 남은 임기라도 지키는 길이 될 것”이라며 “‘정말 또 욕 나오려고 그러네.’ 내 말이 아니다. 좌파 원로의 말씀”이라는 글을 올렸다.

정희용 국민의힘 사무총장은 페이스북에서 “‘얼떨결에 평소 생각을 말한 것 같다’는 측근 해명은, 결국 이 대통령의 연임 프로젝트를 가동하겠다는 선언이나 다름이 없다”며 “논란이 더 커지기 전에, 이 대통령은 분명한 입장을 밝히라”고 촉구했다.

박충권 국민의힘 수석대변인은 논평을 내고 “헌법 위에 찐명”이라며 “헌법을 안다면서 헌법과 다른 답을 내놓은 것은 실언이 아니라 본심이다. 국가 의전 서열 2위인 국회의장이 이 대통령과 민주당 하수인을 자처한다면 그 자리에 앉을 자격이 없다”고 비판했다.

조용술 국민의힘 대변인은 논평에서 “이 문제에 대한 해법은 간단하다”며 “이 대통령이 직접 개헌을 통한 연임 문제에 관해 명확한 입장을 밝히면 된다. 그토록 즐겨 하는 SNS 한 줄이면 충분하다”고 했다.

김태호 국민의힘 의원은 페이스북에서 “만에 하나 연임 개헌 추진이 사실이라면, 공소취소 추진에 이어 대통령 사법 리스크 모면을 위한 또 하나의 헌정 유린”이라며 “군불 때기는 그만하고 이 대통령이 분명히 밝혀야 한다”고 목소리를 높였다.

한동훈 무소속 의원은 페이스북에서 “이 대통령이 ‘독재명’이 되려 한다”며 “이 정권이 빨리 끝날 수도 있겠다”고 했다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 논평을 내고 “지금 대통령에게 필요한 것은 개헌 군불이 아니다. 무너진 민생을 살리고 실패한 국정을 바로잡는 일”이라며 “이 대통령은 남은 임기나 제대로 하라”고 일침을 가했다.

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