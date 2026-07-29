트럼프 “이란 강하게 타격할 것”···요르단 미군 기지 기습 공격에 ‘격분’ 확전 예고

트럼프 발언 직후 국제유가 치솟아

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 이란이 요르단의 미군 기지를 공격한 것에 대해 강력하게 응징하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 전화 인터뷰에서 “우리는 그들을 강하게 때릴 것”이라며 “그들은 호되게 당하게 될 것”이라 말했다고 폭스뉴스가 보도했다.

트럼프 대통령은 미군이 이란의 기습공격에 대응할 시간이 불과 몇분밖에 없었으나 목표물 타격 전에 모두 요격했다고 설명했다.

트럼프 대통령은 이란 지원을 받는 이라크 민병대를 “세계의 암적인 존재”라 표현하면서 친이란 대리 세력을 겨냥한 추가 조치를 검토 중이라고 했다. 또 전날 이라크 민병대를 겨냥한 미국과 사우디의 합동 공격은 이라크 정부와 협의 하에 이뤄졌다고 했다.

트럼프 대통령의 발언 직후 국제 유가는 장중 최고치까지 치솟았다. 브렌트유는 5.8% 상승한 배럴당 86.82달러를 기록했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 6.4% 급등한 배럴당 84.30달러를 기록했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 “미국의 국익 침해가 계속되는 한 우리의 저항도 계속될 것”이라며 여러 발의 탄도미사일로 요르단 미군 기지를 공격했다고 밝혔다. 미 중부사령부(CENTCOM)도 이란이 ‘기습(Surprise) 공격’을 시도했다며 미사일을 전부 요격했다고 발표했다.