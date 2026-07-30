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신평고, 강릉중앙고 꺾고 금배 유스컵 우승

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신평고, 강릉중앙고 꺾고 금배 유스컵 우승

입력 2026.07.30 01:39

수정 2026.07.30 01:44

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신평고 박한울이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 득점한 후 기뻐하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 박한울이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 득점한 후 기뻐하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와의 경기에서 4-1로 우승을 확정 짓자 신평고 대기 선수들이 뛰어나가고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와의 경기에서 4-1로 우승을 확정 짓자 신평고 대기 선수들이 뛰어나가고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

충남 신평고가 강원 강릉중앙고를 4-1로 꺾고 2026 대통령금배 유스컵에서 우승했다.

신평고는 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승전에서 강릉중앙고에 4-1 대승을 거두며 유스컵 정상에 올랐다. 전반에만 성윤찬, 박한울, 김찬민이 세 골을, 후반전에 백건이 한 골을 추가했다. 강릉중앙고는 오푸름이 득점했다. 신평고는 지난해 유스컵 결승전에서 서울 보인고에 패하며 준우승에 그쳤지만 올해는 우승컵을 차지했다. 영등포공고와 서울 보인고 등 쟁쟁한 강호를 꺾으며 시즌 첫 결승 무대에 올라온 강릉중앙고는 신평고를 넘지 못하고 준우승에 그쳤다.

신평고 김승규와 강릉중앙고 전윤호가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 김승규와 강릉중앙고 전윤호가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 가슴으로 공을 받아내고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 가슴으로 공을 받아내고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 성공시킨 뒤 달려가고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 성공시킨 뒤 달려가고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 임상현과 강릉중앙고 안용재가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 공중 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 임상현과 강릉중앙고 안용재가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 공중 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 김문규가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 김문규가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 박한울이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 득점한 뒤 동료선수들과 기쁨을 나누고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 박한울이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 득점한 뒤 동료선수들과 기쁨을 나누고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 드리블하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 드리블하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 백민건이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 공을 받아내고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 백민건이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 공을 받아내고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

강릉중앙고 오여름이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 돌파를 시도하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

강릉중앙고 오여름이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 돌파를 시도하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 조준희가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 조준희가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 양 팀 선수가 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 양 팀 선수가 볼다툼하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 슛하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고 성윤찬이 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와 충남 신평고의 경기에서 슛하고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와의 경기에서 4-1로 우승을 확정 지은 후 신평고 선수가 강릉중앙고 선수를 안아주고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

신평고가 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승 강원 강릉중앙고와의 경기에서 4-1로 우승을 확정 지은 후 신평고 선수가 강릉중앙고 선수를 안아주고 있다. 2026.07.29. 제천|정효진 기자

29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승에서 준우승을 차지한 강원 강릉중앙고 선수들이 신평고 선수들의 축하를 받고 있다. 2026.07.29. 정효진 기자

29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승에서 준우승을 차지한 강원 강릉중앙고 선수들이 신평고 선수들의 축하를 받고 있다. 2026.07.29. 정효진 기자

29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승에서 우승을 차지한 충남 신평고 선수들이 우승 트로피를 들어 올리고 있다. 2026.07.29. 정효진 기자

29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승에서 우승을 차지한 충남 신평고 선수들이 우승 트로피를 들어 올리고 있다. 2026.07.29. 정효진 기자

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