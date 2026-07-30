충남 신평고가 강원 강릉중앙고를 4-1로 꺾고 2026 대통령금배 유스컵에서 우승했다.

신평고는 29일 충북 제천종합운동장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵 결승전에서 강릉중앙고에 4-1 대승을 거두며 유스컵 정상에 올랐다. 전반에만 성윤찬, 박한울, 김찬민이 세 골을, 후반전에 백건이 한 골을 추가했다. 강릉중앙고는 오푸름이 득점했다. 신평고는 지난해 유스컵 결승전에서 서울 보인고에 패하며 준우승에 그쳤지만 올해는 우승컵을 차지했다. 영등포공고와 서울 보인고 등 쟁쟁한 강호를 꺾으며 시즌 첫 결승 무대에 올라온 강릉중앙고는 신평고를 넘지 못하고 준우승에 그쳤다.