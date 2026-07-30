하이브리드 호조로 2분기 사상 최대 매출 찍었지만 실제 손에 쥔 영업이익은 되려 감소 상반기 미국에 낸 관세 부담만 3.3조원 딜러 지원금 등 인센티브 증가로 수익성 비상

현대자동차와 기아가 올해 2분기 합산 매출 80조원을 돌파하며 최대 매출 성장을 이뤄냈다. 그러나 실제 손에 쥐는 이득은 되려 얇아지는 딜레마에 빠졌다. 전기차 수요의 일시적 정체(캐즘) 국면에서 하이브리드(HEV)를 비롯한 전동화 차량이 효자 노릇을 하며 매출을 크게 늘렸지만, 최대 시장인 미국 시장 내 완성차 간 할인 경쟁에 따른 인센티브 비용 급증과 조 단위 관세 부담이 수익성을 갉아먹은 결과로 분석된다.

지난 24일 공시된 현대차·기아의 올해 2분기 합산 매출은 82조2523억원으로 사상 처음으로 80조원 고지를 넘어섰다. 고부가가치 레저용 차량(RV)과 전동화 모델 판매 비중이 급증한 영향이다. 실제 기아는 2분기 매출 33조370억원을 달성하며 분기 기준 역대 최대 실적을 올려 외형 성장을 견인했다. 하이브리드와 전기차를 아우른 기아의 2분기 전동화차 판매량은 지난해 같은 기간에 비해 60% 급증한 29만6000대를 기록했고, 이에 따라 평균판매단가(ASP) 역시 4110만원으로 7.9% 상승했다.

하지만 이 같은 외형 확장에도 기아의 영업이익은 2조6285억원으로 4.9% 감소했다. 현대차와 기아의 합산 영업이익 역시 역성장을 피하지 못했다.

수익성 후퇴의 가장 큰 원인으로는 미국 등 주요 시장 내 ‘인센티브’ 비용 급증이 꼽힌다. 인센티브는 제조사가 차량 판매를 늘리고 재고를 털어내기 위해 소비자 현금 할인이나 저금리 금융 지원, 딜러 성과급 등으로 지급하는 판촉 지원금이다. 최근 글로벌 시장에서 중국계 완성차 및 테슬라발 가격 할인 파고가 거세지자, 현대차·기아 역시 점유율 방어를 위해 대당 인센티브 집행액을 크게 늘리며 대응에 나섰다. 판매량과 표시 가격 기준 매출 및 ASP는 상승했으나 판촉 비용 지출이 마진을 직접 차감하면서 영업이익률이 하락하는 구조적 한계에 봉착한 셈이다.

여기에 가중된 관세 부담도 마진을 크게 위협했다. 현대차·기아가 발표한 실적 결과에 따르면, 두 회사가 올해 상반기에만 미국 정부에 지불한 관세 비용은 약 3조3000억원에 달한다. 미국 현지 생산 물량이 아직 현지 수요를 완벽히 감당하지 못해 한국 등 해외 공장에서 수입해 공급하는 차량 비율이 높은 상황에서, 고율의 통상 관세가 실시간으로 원가 압박을 가한 탓이다. 전기차 캐즘을 하이브리드와 전동화 라인업으로 방어하며 매출을 키우는 전략은 성공했으나, 관세와 인센티브라는 상반기 이중고가 현대차그룹의 실질 채산성을 크게 위협하는 양상이다.

이에 대해 기아 등 경영진은 중국 완성차 업체와의 경쟁 및 점유율 확보를 위해 당장 인센티브 규모를 유지하는 것이 불가피하다는 입장을 밝히면서도, 고도화된 다각적 원가 경쟁력 확보 노력이 결실을 맺는 내년 이후부터 실질적인 수익 구조 개선이 가시화될 것으로 보고 있다. 김승준 기아 재경본부장은 실적 발표에서 “당분간 수익성을 양보하더라도 시장 점유율을 높일 필요가 있다”며 “저가형·대중형 전기차 경쟁력을 확보하려면 인센티브 증가가 불가피했다”고 말했다.

업계에서는 이 같은 ‘볼륨과 수익성 간의 불균형’을 해소하기 위해 북미 현지 생산 기지의 완전한 안착이 시급하다고 입을 모은다. 현대차그룹은 하반기 미국 조지아주 신공장(HMGMA)에서 전기차와 하이브리드 등을 같은 생산 라인이 만드는 ‘혼류 생산 체제’를 안착시켜 현지 생산 비중을 대폭 끌어올린다는 방침이다. 현지 생산 물량이 확대되면 수조원대 관세 부담을 즉각 덜어낼 수 있는 데다, 인센티브 집행 효율화도 한층 수월해진다는 계산으로 보인다. 외형 성장의 착시를 넘어 북미 인센티브 전쟁과 통상 악재를 정면 돌파하며 내년 이후 실질적 이익 회복을 이뤄낼 수 있을지 재계의 눈길이 쏠리고 있다.