이젠 ‘기후동행카드’ 아닌 ‘기후동행패스’···9월 1일 정식 출시

기동카 8월 31일 운영 종료 맞춰 정식 출시 청년연령 39세 적용 혜택 그대로 담아 제대군인 연령 연장·따릉이는 추후 추가 예정

서울시 ‘기후동행카드’의 기능을 담은 모두의카드 ‘기후동행패스’가 기후동행카드 운영 종료 시점에 맞춰 9월 1일 정식 출시한다.

서울시와 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 30일 이 같은 출시 계획을 밝혔다. 기후동행패스는 정부의 ‘모두의 카드’에 서울시민 대상 특화 혜택을 더한 새로운 교통카드다.

대광위는 경기, 인천, 부산, 세종, 광주, 경남, 울산 등 7개 지방정부 및 지자체별로 특화 사업을 추진하고 있다. 서울시는 여덟 번째로 모두의카드 지역 특화 사업에 이름을 올렸다.

서울시는 특화 서비스로 청년 유형 연령 기준 연장을 요청했고, 현재 시스템 연계 및 검증 절차를 진행 중이다. 관련 절차가 완료되면 기후동행패스 청년 환급 혜택을 받을 수 있는 청년 연령은 통상 기준인 19~34세에서 19~39세로 늘어난다.

청년은 정률형 기준 30%까지 환급을 받을 수 있으며, 정액형의 경우 환급 기준 금액을 기준으로 5만5000원에 구입할 수 있다. 기본 유형은 정률형은 사용 금액의 20% 환급, 정액형은 6만2000원이다.

다만 기존 기후동행카드의 고유 혜택인 제대군인 할인 연령 42세 연장, 따릉이 할인 연계 등은 9월 출시 이후 순차적으로 적용될 예정이다.

모두의카드는 정률형과 정액형 중 가장 유리한 방식을 자동 적용하는 환급 시스템을 갖고 있기 때문에 대중교통 이용금액이 6만2000원 이하여도 정률형에 맞춰 환급받을 수 있다.

기존에 서울시 기후동행카드를 사용하지 않고 모두의카드(K-패스)를 이용해 온 서울시민은 카드를 추가로 발급받지 않아도 서울시 특화 혜택이 자동 적용된다.

시는 또 기존 기후동행카드 30일권 종료와 기후동행패스 시행 사이에 시민 불편 및 혜택 공백이 발생하지 않도록 기존 기후동행카드 30일권 운영을 9월 30일까지 한 달 연장한다.

정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리는 “앞으로도 ‘기후동행패스’의 지속적인 혜택 확대를 통해 서울 시민 누구나 편리하고 저렴한 교통 복지를 누릴 수 있도록 교통 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.