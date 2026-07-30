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본문 요약

국토교통부 대도시권광역교통위원회와 서울시는 서울시 기후동행카드 종료 일정에 맞춰 서울시민을 대상으로 '모두의카드'를 9월1일 정식 출시한다고 30일 밝혔다.

기존 모두의카드를 이용하는 서울시민은 별도로 카드를 발급받을 필요 없이 39세까지 청년 유형을 적용한 서울시 특화 혜택이 자동 적용된다.

서울시는 기존 기후동행카드 30일권 종료와 모두의카드 시행 사이에 시민 불편이나 혜택 공백이 발생하지 않도록 기존 기후동행카드 30일권 운영도 한 달 연장한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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서울시민 대상 ‘모두의카드’ 9월1일 출시…청년 혜택 39세까지 확대

입력 2026.07.30 07:31

  • 유설희 기자

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김윤덕 국토교통부 장관, 진성준 국회 예결위원장, 김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원장 등 내빈들이 14일 서울 중구 포스트타워에서 열린 ‘모두의카드’ 이용자 500만명 기념식에서 기념 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

김윤덕 국토교통부 장관, 진성준 국회 예결위원장, 김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원장 등 내빈들이 14일 서울 중구 포스트타워에서 열린 ‘모두의카드’ 이용자 500만명 기념식에서 기념 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

국토교통부 대도시권광역교통위원회와 서울시는 서울시 기후동행카드 종료 일정(8월말)에 맞춰 서울시민을 대상으로 ‘모두의카드(기후동행패스)’를 9월1일 정식 출시한다고 30일 밝혔다. 청년 환급 대상 연령은 만 39세까지 확대한다.

‘모두의카드(기후동행패스)’는 모두의카드에 서울시민을 위한 청년 유형 확대 등 지역 특화 혜택을 더한 서비스다.

앞서 서울시는 특화 서비스로 청년 유형 적용 연령을 만 34세에서 39세로 연장해달라고 요청했다. 이에 따라 만 35∼39세 서울시민도 청년 유형의 환급 혜택을 받게 된다.

향후에는 기존 기후동행카드 혜택인 제대군인 할인 연장(42세까지), 따릉이 할인 연계도 추진할 예정이다.

모두의카드는 이용자의 교통 이용 실적에 따라 정률형과 정액형 가운데 더 유리한 방식을 자동 적용하는 환급 시스템을 갖추고 있어 월 6만2000원 이하 대중교통 이용 금액도 정률형으로 환급받을 수 있다. 정률형 환급률은 기본 20%, 청년 30% 등이다.

기존 모두의카드(K-패스)를 이용하는 서울시민은 별도로 카드를 발급받을 필요 없이 39세까지 청년 유형을 적용한 서울시 특화 혜택이 자동 적용된다.

서울시는 기존 기후동행카드 30일권 종료와 모두의카드(기후동행패스) 시행 사이에 시민 불편이나 혜택 공백이 발생하지 않도록 기존 기후동행카드 30일권 운영도 한 달 연장한다.

모두의카드 가입자는 지난 29일 600만명을 넘어섰다. 올해 4월 가입자 500만명을 달성한 이후 약 3개월 만에 100만명이 추가로 가입했다.

김용석 대도시권광역교통위원장은 “서울시와의 협의를 통해 기후동행카드 종료에 따른 시민들의 혜택 공백을 차단하고 이용 편의를 높일 수 있게 됐다”고 말했다.

정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리는 “기후동행패스의 9월 1일 출시는 서울시와 대도시권광역교통위원회가 협력한 값진 결과물”이라고 말했다.

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