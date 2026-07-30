오늘도 체감 온도 최고 ‘38도’ 무더위···밤에도 열대야 계속

목요일인 30일은 전국에 무더위와 열대야가 이어지겠다. 특히 경남권은 최고 체감 온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 더위가 예상돼 야외활동을 최대한 자제해야겠다.

기상청은 이날 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 33도 이상, 남부의 경우 최대 35도 이상이 될 것으로 예보했다. 야외 작업자·노약자 등은 수분 섭취를 늘리고 충분한 휴식을 취하는 등 온열질환 발생에 대비해야 한다. 밤 최저기온이 25도를 넘는 열대야 현상도 지속되겠다.

이날 낮 기온은 32∼39도로 예보됐다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 25.6도, 인천 25.8도, 수원 24.9도, 강릉 29.0도, 대전 24.5도,광주 25.2도, 제주 27.8도, 대구 27.2도, 부산 27.5도, 울산 27.0도 등이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m로 예상된다.