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본문 요약

서울시가 최근 청계천에서 방문객이 던진 동전을 무단 수거하거나 몸을 씻는 등의 행위가 잇달아 발생하자 감시 인력을 배치하고 과태료 부과를 위한 제도 마련에 나선다.

서울시는 30일 보도자료를 내고 동전 무단 수거 사례가 발생한 청계천 팔석담과 이른바 '수변 목욕' 행위가 벌어진 고산자교 일대에 순찰 인력 1명을 고정 배치해 감시를 강화했다고 밝혔다.

이는 최근 청계천 내 질서 문란 행위가 온라인상에 확산되며 논란이 커진 데 따른 조치다.

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서울시, 청계천서 ‘동전줍고 목욕’ 민폐행위 감시 인력 배치·과태료 부과 나선다

입력 2026.07.30 08:03

  • 김태욱 기자

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시민들이 지난 4월14일 서울 중구 청계천에서 산책 등을 하고 있다. 한수빈 기자

시민들이 지난 4월14일 서울 중구 청계천에서 산책 등을 하고 있다. 한수빈 기자

서울시가 최근 청계천에서 방문객이 던진 동전을 무단 수거하거나 몸을 씻는 등의 행위가 잇달아 발생하자 감시 인력을 배치하고 과태료 부과를 위한 제도 마련에 나선다.

서울시는 30일 보도자료를 내고 동전 무단 수거 사례가 발생한 청계천 팔석담과 이른바 ‘수변 목욕’ 행위가 벌어진 고산자교 일대에 순찰 인력 1명을 고정 배치해 감시를 강화했다고 밝혔다.

이는 최근 청계천 내 질서 문란 행위가 온라인상에 확산되며 논란이 커진 데 따른 조치다. 앞서 최근 SNS 등 온라인에는 청계천 방문객들이 소원을 빌며 던진 동전을 중년 남녀가 물속에 들어가 수거하는 영상이 확산했다. 또 청계천 물가에서 목욕용품을 늘어놓고 몸을 씻는 중년 여성의 영상도 온라인에 게재됐다.

서울시는 또 입수·목욕·흡연·음주 등 금지행위를 안내하는 현수막과 안내판을 6개 지점에 추가 설치해 이용객 계도를 강화했다. 시와 별개로 서울시설공단도 시설안전요원 40명이 청계천 총 8.12㎞ 구간을 교대 순찰하고 있다.

서울시는 현재 계도 중심인 청계천 질서 관리를 예방과 현장 제지, 사후 제재로 연결되는 체계로 보완하기 위한 법령·조례를 정비 작업도 나선다. 시는 현행 규정만으로 제재가 어렵다면 조례를 개정해 금지행위와 처분 기준을 구체화하고, 과태료 부과 등 실질적인 제재 근거를 마련할 방침이라고 설명했다.

이외에도 서울시는 다음달부터 ‘성숙한 청계천 이용문화 만들기 캠페인’을 진행하며 금지행위를 알리고 이용수칙을 홍보한다. 외국인 관광객 방문이 많은 점을 고려해 여행사와 관광업계를 대상으로 청계천 이용 주의사항을 알리고 다국어 홍보를 추진한다.

정성국 서울시 물순환안전국장은 “청계천은 시민과 국내외 관광객이 함께 이용하는 서울의 대표적인 휴식 공간인 만큼 일부의 불법·민폐 행위로 다수의 이용객이 불편을 겪어서는 안 된다”며 “문제 발생 구역에 전담 인력을 배치한 데 이어 과태료 부과 등 실효성 있는 제재 근거를 조속히 마련해 쾌적하고 안전한 청계천 이용환경을 지키겠다”고 밝혔다.

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