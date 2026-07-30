모의총기 위협 후 50㎞ 달아난 50대···경찰, 실탄 4발 쏘아 검거

경찰이 모의총기(비비탄총)로 시민을 위협하고 차량으로 순찰차를 받으며 50㎞가량 달아난 50대 남성을 공포탄과 실탄을 사격해 검거했다.

30일 경남경찰청에 따르면 전날 오후 2시 50분쯤 진주시 집현면의 한 사찰 주차장에서 A씨(50대)가 소지하고 있던 비비탄총으로 피해자 B씨를 위협했다. A씨는 도주를 막아서는 피해자 C씨를 승용차로 충격한 뒤 달아났다.

신고를 받고 출동한 경찰은 승용차를 타고 달아나는 A씨를 추격하기 시작했다. A씨는 경찰의 정지 신호를 무시한 채 진주시에서 인근 산청군까지 약 50㎞를 도주했다.

경찰이 도주로를 차단하자 A씨는 승용차를 몰아 거점 근무 중이던 순찰차 3대와 형사기동대 차량 1대를 연달아 충돌했다. 이 충돌로 차량 다수가 파손되고 출동 경찰관 일부가 경상을 입었다.

경찰은 차량 유리창을 삼단봉으로 파손한 뒤 공포탄 2발과 실탄 4발을 발사하고 테이저건을 사용해 A씨를 제압, 검거했다. A씨는 비비탄총을 사용하지 않았다. A씨는 면허정지 수준의 음주운전 상태였다.

경찰은 A씨를 특수협박 및 특수공무집행방해 등의 혐의로 입건하고, 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.