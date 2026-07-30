“가을 기다릴 필요 없다” 보령시, 기후위기 대응 햅쌀 ‘빠르미2’ 수확

수확시연회 개최···프리미엄 햅쌀 시장 선점 기대

충남 보령시는 30일 청소면 진죽리 일원에서 기후위기 시대 친환경 농업의 새로운 대안으로 주목받는 초조생종 벼 ‘빠르미2’ 수확시연회를 개최했다.

빠르미2는 충남도농업기술원이 국내외 조생종 품종을 교배해 개발한 초조생종 벼다. 모내기 후 약 80일이면 수확이 가능해 일반 벼보다 두 달가량 이른 햅쌀 출하가 가능하다. 도열병에 강하고 아밀로스 함량이 낮아 찰진 식감과 우수한 밥맛을 갖춘 품종으로 평가받고 있다.

특히 재배 기간이 짧아 농업용수 사용량과 온실가스인 메탄 발생량을 줄일 수 있어 탄소중립 실현과 식량안보 강화에 기여할 수 있는 품종으로 주목받고 있다.

보령시의 빠르미2 재배면적은 지난해 6㏊ 규모의 시범 재배를 시작으로 올해 22㏊까지 확대됐다. 평균 연령 33세의 청년농업인들로 구성된 보령우리밀영농조합법인이 청소면·오천면·천북면 일원에서 재배를 주도하고 있다.

이날 시연회에서는 콤바인을 활용한 수확 작업이 진행됐다. 수확된 빠르미2는 만세보령농협쌀조합공동사업법인의 가공을 거쳐 다음달 초 서울 양재동 농협하나로마트에서 브랜드 출시 행사를 연 뒤 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등을 통해 판매될 예정이다.