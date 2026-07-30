체감온도 38도 땐 비상체제···태안군, 폭염 안전망 총가동

무더위쉼터 206곳 확대·응급대피소 지정 가두방송·살수차·스마트승강장 등 현장 대응 강화

충남 태안군이 장마 종료 후 본격적인 무더위가 시작됨에 따라 폭염으로 인한 인명피해를 막기 위한 선제 대응에 나섰다.

태안군은 최근 지역 온열질환자가 잇따라 발생함에 따라 폭염 상황관리 태스크포스(TF)팀을 중심으로 ‘군민 체감형 폭염 안전망’을 구축하고 현장 밀착형 예방 대책을 추진한다고 30일 밝혔다.

군은 체감온도에 따라 관심(예비특보), 주의(체감온도 33도 이상 2일 지속), 경계(체감온도 35도 이상 2일 지속), 심각(체감온도 38도 이상) 등 4단계 비상 대응체계를 운영한다.

폭염특보가 발효되면 재난문자와 마을방송을 실시하고 산불진화 차량을 활용한 읍·면 가두방송도 하루 1회 이상 진행한다. 이와 함께 전광판을 통한 폭염 행동요령 홍보와 현업노동자 온열질환 예방 점검도 강화할 계획이다.

주민들이 가까운 곳에서 더위를 피할 수 있도록 무더위쉼터는 기존 173곳에서 206곳으로 확대 운영한다. 태안읍 동문1리회관과 안면읍 장문경로당은 응급대피소로 지정했으며 폭염이 장기화할 경우 쉼터 운영시간을 기존 오후 6시에서 오후 10시까지 연장할 방침이다.

군은 쉼터 이용 주민들을 위해 홍보용 물티슈 2000개와 생수 2만7680개를 비롯해 양산 370개, 쿨스카프 190개, 폭염예방키트 100개를 지원했다.

폭염 저감시설도 확충한다. 태안여고 앞과 원북면 시가지, 신진도 주차장, 꽃지해수욕장 주차장 등 4곳에 스마트 승강장을 새로 설치하고 기존 그늘막 18곳과 쿨링포그 3곳도 운영한다.

또 8개 읍·면 행정복지센터에서 양심 양산 대여소를 운영하고 폭염경보 발효 시 주요 도로에 살수차를 투입해 도심 열섬현상 완화에 나설 계획이다.