서울 서초구가 스마트폰으로 실시간 빈 주차면 확인부터 주차요금 사전 결제, 자동 감면까지 가능한 스마트 주차 서비스를 본격화한다고 30일 밝혔다.

서초구는 지역 내 공영주차장 25곳 약 2500개 주차면을 하나로 연결하는 ‘스마트 주차정보 통합 시스템’을 구축했다. 다음달부터 시범 운영에 들어가 시스템 안정화와 현장점검 등을 거쳐 8월 중 정식 서비스에 나설 계획이다.

지난 6월 기준 서초구의 세대당 자동차 등록대수는 1.03대로 서울 자치구 중 가장 높다. 공영주차장 이용 수요 역시 꾸준히 늘고 있다. 하지만 그간 공영주차장 25곳에서 12개 제조사의 관제시스템이 개별적으로 운영돼 민원 대응에 한계가 있었다.

이번 시스템 구축으로 ‘기다리지 않는 출차’가 가능해졌다. 이용자가 QR코드를 이용해 스마트폰으로 미리 주차요금을 결제하면 출차 게이트에서 별도 정산 없이 나갈 수 있다. 서울시 ‘바로녹색결제’, 카카오와도 연계를 추진 중이다.

장애인·국가유공자 차량, 경차 등 주차요금 감면 대상은 행정안전부 비대면 자격확인 서비스 연계로 별도 증빙서류 없이 자동으로 감면받을 수 있다. 정식 서비스가 시작되면 다둥이 가정과 65세 이상 구민도 서초구 주차포털(parking.seocho.go.kr)에서 사전 인증을 거쳐 자동 감면 혜택을 받을 수 있다.

통합 시스템은 공영주차장별 잔여 주차면도 실시간으로 안내한다. 서초구는 빈 주차면을 찾아 헤매는 시간이 크게 줄어들 것으로 기대했다. 구는 “직영 공영주차장과 위탁 공영주차장의 주차요금 수입 창구가 일원화돼 관리 투명성도 높아질 것”이라고 말했다.