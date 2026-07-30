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‘서해 피격’ 공무원 아들, 끝내 사과 못 받고···5년 만에 손배소 취하

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본문 요약

2020년 서해상에서 북한군에 의해 피살된 해양수산부 공무원 고 이대준씨의 아들이 김홍희 전 해양경찰청장 등을 상대로 제기한 손해배상 소송을 취하했다.

최근 김 전 청장이 관련 형사 사건에서 무죄를 선고받으면서 손배 소송의 실익이 없다고 판단한 것으로 보인다.

이씨 아들은 2021년 7월 해경의 수사 발표가 인권침해라는 국가인권위원회 판단이 나오자 해경에 사과를 요구하며 소송을 제기했다.

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‘서해 피격’ 공무원 아들, 끝내 사과 못 받고···5년 만에 손배소 취하

입력 2026.07.30 10:28

수정 2026.07.30 10:48

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  • 김정화 기자

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고 이대준씨 아들, 김홍희 전 해경청장 상대 손배소 취하

최근 김 전 청장 무죄 선고에 ‘실익 없다’고 판단한 듯

2020년 9월 북한군에게 피살된 해양수산부 공무원의 유족이 2022년 6월17일 서울 서초구 변호사회관에서 ‘서해 공무원 피살 사건’에 대한 향후 법적 대응 관련 기자회견을 하고 있다. 앞서 국방부와 해양경찰은 숨진 공무원 이모씨 사건과 관련해 “실종 공무원의 ‘자진 월북’을 입증할 수 없다”며 ‘월북을 시도했을 것으로 추정된다’던 당시 발표 내용을 철회했다. 문재원 기자

2020년 9월 북한군에게 피살된 해양수산부 공무원의 유족이 2022년 6월17일 서울 서초구 변호사회관에서 ‘서해 공무원 피살 사건’에 대한 향후 법적 대응 관련 기자회견을 하고 있다. 앞서 국방부와 해양경찰은 숨진 공무원 이모씨 사건과 관련해 “실종 공무원의 ‘자진 월북’을 입증할 수 없다”며 ‘월북을 시도했을 것으로 추정된다’던 당시 발표 내용을 철회했다. 문재원 기자

2020년 서해상에서 북한군에 의해 피살된 해양수산부 공무원 고 이대준씨의 아들이 김홍희 전 해양경찰청장 등을 상대로 제기한 손해배상 소송을 취하했다.

30일 경향신문 취재를 종합하면 이씨 아들은 지난 13일 서울중앙지법 민사1005단독 임복규 판사에게 소 취하서를 제출했다. 소 제기 약 5년 만이다. 최근 김 전 청장이 관련 형사 사건에서 무죄를 선고받으면서 손배 소송의 실익이 없다고 판단한 것으로 보인다.

이씨 아들은 2021년 7월 해경의 수사 발표가 인권침해라는 국가인권위원회 판단이 나오자 해경에 사과를 요구하며 소송을 제기했다. 당시 인권위는 해경이 이씨의 채무 상황 등 사생활 정보를 공개한 것이 유족의 인격권과 명예를 침해한 것이라며 수사정보국장 등 2명에 대한 경고 조치를 권고했다.

이씨 아들이 김 전 청장과 수사정보국장 등에게 청구한 액수는 2020만922원이었다. 이씨가 숨진 날인 2020년 9월22일을 기억한다는 취지였다. 당시 유족 측 대리인은 “해경이 유가족에게 사과하면 소송을 취하할 것”이라고 밝혔으나, 이씨 아들은 해경의 사과를 받지 못한 채로 소 취하를 결정한 것으로 파악됐다.

이 소송은 2022년 2월 첫 변론기일이 열린 후 조정에 회부됐으나 같은 해 8월 불성립됐다. 이후 김 전 청장의 허위공문서 작성 및 행사, 명예훼손 등 혐의 관련 형사사건 결과가 나올 때까지 수년간 기일이 미뤄졌다.

김 전 청장은 이씨의 월북 가능성에 관한 허위 자료를 배포한 혐의 등으로 기소됐다가 1심과 항소심에서 모두 무죄를 선고받았다. 이후 검찰이 상고를 포기해 무죄가 확정됐다. 김 전 청장과 함께 재판받은 서훈 전 청와대 국가안보실장, 박지원 전 국가정보원장, 서욱 전 국방부 장관, 노은채 전 국정원 비서실장 등도 모두 무죄가 확정됐다.

‘서해 피격사건 은폐’ 서훈, 2심도 무죄…“월북 판단 합리성 있다”

서해 공무원 피격 사건을 은폐하려 한 혐의로 재판에 넘겨진 서훈 전 청와대 국가안보실장이 1심에 이어 2심에서도 무죄를 선고받았다. 서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 16일 허위공문서 작성·행사 및 사자 명예훼손 등 혐의를 받는 서 전 실장과 김홍희 전 해양경찰청장의 선고기일에서 검사의 항소를 모두 기각하고 무죄를 선고했다. 이들은 2020년 9월 ...

https://www.khan.co.kr/article/202606161014001

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