알바 모집해 유료결제 유도·성매매 방조···가입자 100만 랜덤 채팅앱 운영자 송치

여성 회원인 것처럼 활동하는 채팅 아르바이트를 동원해 남성 회원들에게 결제를 유도해 수십억원을 챙긴 대형 랜덤 채팅 앱 운영진들이 검찰에 넘겨졌다. 이들은 채팅앱 내에서 이뤄지는 성매매 행위를 방조한 혐의도 받는다.

경기남부경찰청 범죄예방대응과는 사기 등 혐의로 한 랜덤 채팅앱 운영진 A씨(50대) 등 2명과 아르바이트 모집책 B씨(50대) 등 3명을 검찰에 불구속 송치했다고 30일 밝혔다.

A씨 등은 2024년 1월부터 올해 2월까지 채팅앱을 운영하면서 아르바이트를 ‘특별회원’으로 고용해 성매매를 할 것처럼 일반 회원들에게 접근, 유료 결제를 유도하게 한 혐의를 받는다. B씨 등은 A씨의 범행을 위한 아르바이트생을 모집한 뒤 특별회원 행세를 하도록 한 혐의를 받고 있다.

이들이 고용한 특별회원은 성매매를 원하는 남성들을 유인하기 위해 성매매를 암시하는 닉네임이나 글을 올려놓고, 실제로 만나줄 것처럼 채팅을 이어갔다. 특별회원과 대화할 때는 쪽지 1건당 100원 상당의 유료 결제(포인트 차감)를 하도록 하고, 사진과 동영상 등 추가 콘텐츠는 3000원, 1만원 상당에 판매했다.

이들은 이런 방식으로 채팅을 이어가다가 남성이 실제 만남을 원한다고 하면 대화방에서 퇴장했다. 이들이 이런 방식으로 올린 수익은 27억 원 상당에 이르는 것으로 조사됐다.

경찰은 채팅앱 내에서 성매매가 만연한 것을 알고도 적절한 조치를 하지 않고, 오히려 특별회원이라는 변칙 제도를 도입한 A씨 등 운영진에 대해서는 성매매 알선 등 처벌법 위반(성매매 방조) 혐의도 추가로 적용했다.

2019년 서비스가 개시된 해당 채팅앱은 누적 가입자 수가 100만명에 달하며, 일 이용자 수는 6만명으로 추산된다. 가입시 회원 임의대로 성별 및 나이 설정 가능하며 닉네임만으로 활동으로 인해 본래 목적의 건전한 소통보다는 성매매 창구로 이용됨에 따라 성범죄가 지속적으로 발생하고 있다는 지적을 지속적으로 받아왔다.

전국 경찰의 지난 7년간(2019~2025년) 성매매 검거 건수 중 이 앱을 통한 성매매는 총 729건(성매매처벌법 668건·청소년성보호법 61건)으로 집계됐다.

경찰 관계자는 “A씨 등의 채팅앱 운영 형태를 볼 때 상시 성매매할 수 있는 공간을 제공한 것이라고 판단했다”며 “채팅앱 운영자에 대해 성매매 방조 혐의를 적용해 송치한 전국 최초 사례로, 동종 업계에 경각심을 일으킬 것으로 보인다”고 밝혔다.