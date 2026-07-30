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본문 요약

충남도 산림자원연구소 보령사무소는 원산도자연휴양림이 숙박시설 예약 최고 경쟁률 589대 1을 기록하는 등 개장 이후 연일 만실을 기록하고 있다고 30일 밝혔다.

또 대천해수욕장과 안면도 등 서해안 주요 관광지와 접근성이 뛰어나 개장 이후 이용객들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

도 산림자원연구소는 증가하는 휴양 수요에 대응하기 위해 기존 숲속의 집인 파도채와 솔향채에 이어 다음달 3일 신축 숙박시설인 해별채 5동을 추가 개장한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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숙박 예약 경쟁률 최고 ‘589대 1’···충남 원산도자연휴양림 ‘인기’

입력 2026.07.30 10:32

  • 강정의 기자

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지자체 최초 ‘해안 조망형 자연휴양림’

다음달 숙박시설 ‘해별채’ 5동 추가 개장

원산도자연휴양림 전경. 충남도 제공

원산도자연휴양림 전경. 충남도 제공

충남도 산림자원연구소 보령사무소는 원산도자연휴양림이 숙박시설 예약 최고 경쟁률 589대 1을 기록하는 등 개장 이후 연일 만실을 기록하고 있다고 30일 밝혔다. 원산도자연휴양림은 28.4㏊ 규모의 지자체 최초 해안 조망형 자연휴양림이다.

도 산림자원연구소는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’의 성공적인 개최를 지원하기 위해 지난 4월 숲속의 집 9동과 방문자센터, 산책로 등을 우선 개장했다.

휴양림은 모든 객실에서 서해를 조망할 수 있는 것이 특징이다. 또 대천해수욕장과 안면도 등 서해안 주요 관광지와 접근성이 뛰어나 개장 이후 이용객들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

도 산림자원연구소는 증가하는 휴양 수요에 대응하기 위해 기존 숲속의 집인 파도채와 솔향채에 이어 다음달 3일 신축 숙박시설인 해별채 5동을 추가 개장한다.

해별채는 이용객 수요를 반영해 3인실(18㎡) 3동과 4인실(32.98㎡) 2동으로 조성됐다.

이용 요금은 3인실 기준 평일 3만9000원, 주말·공휴일·성수기 6만5000원이며 4인실은 평일 5만8000원, 주말·공휴일·성수기 10만6000원이다.

숙박 예약은 산림휴양 통합예약시스템인 숲나들이(e)를 통해 가능하다. 다음달 이용분(8월3~31일)은 31일 오후 2시부터 선착순으로 신청받는다.

9월 이용분(9월1~30일)은 추첨제로 운영된다. 다음달 1일 오전 9시부터 4일 자정까지 신청을 받은 뒤 5일 오전 10시 당첨자를 발표하며 잔여 객실은 6일 오전 9시부터 선착순 예약으로 전환한다.

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