폭염 취약 사각지대 없애자···경기도·노동부·민주노총 ‘온열 질환 없는 경기도 만들기’ 업무협약

연일 지속되는 폭염 속 노동안전 사각지대에 놓인 소규모사업장의 위험요인 발굴을 위해 경기도와 노동부, 민주노총이 함께 대응에 나선다.

경기도와 고용노동부 경기지방노동청, 민주노총 경기도본부는 30일 경기 수원시 민주노총 경기도본부 사무실에서 이런 내용의 ‘폭염, 온열 질환 없는 경기도 만들기’ 업무협약을 체결했다.

이들 기관은 협약에 따라 사각지대 노동자를 중심으로 노동자 스스로 자기 현장의 폭염 대책을 체크하고 미진한 부분을 직접 제보하며, 제보된 사업장에 우선 행정력을 통한 점검·보완을 통한 계도와 예방 활동에 나서기로 했다.

업무협약에 따라 민주노총 경기도본부는 산하 지역지부 및 지역가맹조직을 통해 경기도 곳곳에 이를 홍보하고 제보를 할 수 있는 QR코드가 인쇄된 현수막 등을 배부할 예정이다. QR코드에는 폭염 체크리스트 등이 포함돼 있다.

민주노총 경기도본부가 제보된 사업장 리스트를 경기도와 고용노동부 경기지방노동청에 전달하면 이들 기관은 제보 사업장에 방문해 점검하는 업무 절차를 진행할 예정이다.

김도형 경기도 노동국장은 “기후위기 속 폭염 취약 현장의 사각지대를 해소하고자 민·관 합동 협약을 추진하게 됐다”며 “노동자의 자율 제보와 신속한 현장 점검이 연계되어 온열질환을 실질적으로 예방하는 큰 효과가 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

김도형 고용노동부 경기지방고용노동청장은 “폭염은 더이상 계절적 불편이 아니라 노동자의 생명과 안전을 위협하는 산업재해의 중대한 위험요인”이라며 “산업현장의 폭염안전 5대 기본수칙이 실질적으로 안착되도록 최선을 다하겠다“고 말했다.

김진희 민주노총 경기도본부장은 “이번 업무협약을 통해 기관의 행정력, 민주노총 경기도본부의 집행력을 기반으로 경기도의 영세, 소규모 사업장의 노동자들이 폭염에 쓰러지지 않고 안전한 일터에서 일할 수 있는 여건을 만들어나갈 것으로 기대한다”며 “경기도와 경기청의 적극적인 행정이 경기도 구석구석 미치길 바란다“고 말했다.