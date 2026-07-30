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“2~3개월 입원할 사이즈로” SNS로 직장 동료이자 고모 ‘청부폭행’ 의뢰···일당 전원 구속

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본문 요약

SNS로 직장 동료이자 고모인 60대 여성을 폭행하도록 의뢰한 30대 남성과 돈을 받고 폭행에 가담한 일당이 전원 구속됐다.

A씨는 자기 말을 잘 따르는 지인 B씨에게 C씨를 '청부폭행'할 실행자를 알아보라고 지시했고, B씨는 옛 직장 동료이자 이번 사건에서 중간책 역할을 한 지인을 통해 폭행을 실행할 사람을 모집했다.

중간책이 이후 메신저 등을 이용해 동네 후배 등 4명을 모으자, 의뢰인 측은 폭행 대가로 8000만원을 주기로 했으며 1000만원을 선입금했다.

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“2~3개월 입원할 사이즈로” SNS로 직장 동료이자 고모 ‘청부폭행’ 의뢰···일당 전원 구속

입력 2026.07.30 10:46

  • 안광호 기자

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‘청부폭행’ 일당의 메신저 대화 화면. 경기북부경찰청 제공

‘청부폭행’ 일당의 메신저 대화 화면. 경기북부경찰청 제공

SNS로 직장 동료이자 고모인 60대 여성을 폭행하도록 의뢰한 30대 남성과 돈을 받고 폭행에 가담한 일당이 전원 구속됐다.

경기북부경찰청 광역범죄수사대는 폭행 의뢰자 30대 남성 A씨와 A씨의 지시로 청부 폭행 방법을 물색해본 20대 남성 B씨, 중간 연결책과 실제 돈을 받고 폭행에 가담한 남성 등 총 7명을 상해 등 혐의로 모두 구속했다고 30일 밝혔다.

A씨는 자신의 고모이자 같은 회사 직원인 60대 여성 C씨와 갈등을 빚었다. A씨는 자기 말을 잘 따르는 지인 B씨에게 C씨를 ‘청부폭행’할 실행자를 알아보라고 지시했고, B씨는 옛 직장 동료이자 이번 사건에서 중간책 역할을 한 지인을 통해 폭행을 실행할 사람을 모집했다. 중간책이 이후 메신저 등을 이용해 동네 후배 등 4명을 모으자, 의뢰인 측은 폭행 대가로 8000만원을 주기로 했으며 1000만원을 선입금했다.

범행에 착수한 실행자 4명은 지난 6월24일 의정부시에서 귀가하는 C씨에게 접근했다. 이들 중 1명이 망을 보고 1명이 폭행해 C씨는 얼굴을 크게 다쳤다.

이후 폭행범이 검거되면서 이들의 범행은 꼬리가 잡혔다. 수사 결과 청부폭행 의뢰 사실은 경찰이 확보한 메신저 대화에서 확인됐다. 의뢰인 측은 실행책 등에게 “2∼3달 정도 입원 사이즈” 또는 “얼굴 때리다 다른 곳을 때려도 됨”이라는 등 구체적인 폭행 방법에 관해 대화를 나눴다.

A씨 등은 수사망이 좁혀오자 공범들에게 ‘경찰에 꼬리자르기식 허위 진술을 하라’고 지시하고 이를 대가로 1000만원을 주기도 했다.

경찰은 범행에 사용된 휴대폰과 범행 가담자가 받은 현금을 압수하고 추징보전을 신청했다. 경찰 관계자는 “익명으로 사적보복을 의뢰한다고 하더라도 가담자들은 모두 검거되고, 더욱 엄한 처벌을 받을 수 있다”며 “앞으로도 이러한 사적보복대행 사건 발생 시 신속히 수사를 진행해 가담자 전원 구속 수사를 원칙으로 할 예정”이라고 말했다.

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