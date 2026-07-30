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‘홍해 통항하는 선박 보호’···사우디, 국제연합 창설 추진

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본문 요약

사우디아라비아가 홍해를 항해하는 선박들을 예멘의 친이란 후티 반군으로부터 보호하기 위해 국제연합 창설을 추진하고 있다.

사우디 정부의 이런 움직임은 후티 반군이 홍해에 대한 통제권을 확보하려 시도하고 있는 가운데 이뤄진 것이다.

후티 반군은 지난 20일 사우디에 대한 해상 봉쇄를 선언하고 홍해 남부와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 방안을 모색하고 있다.

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‘홍해 통항하는 선박 보호’···사우디, 국제연합 창설 추진

입력 2026.07.30 10:48

  • 전현진 기자

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21일 서울의 한 사무실에서 컴퓨터 모니터에 홍해를 지나는 선박 위치를 알려주는 마린 트래픽(www.marinetraffic.com) 사이트의 지도를 살펴보고 있다. 문재원 기자

21일 서울의 한 사무실에서 컴퓨터 모니터에 홍해를 지나는 선박 위치를 알려주는 마린 트래픽(www.marinetraffic.com) 사이트의 지도를 살펴보고 있다. 문재원 기자

사우디아라비아가 홍해를 항해하는 선박들을 예멘의 친이란 후티 반군으로부터 보호하기 위해 국제연합 창설을 추진하고 있다.

로이터통신은 29일(현지시간) 소식통들을 인용, 사우디 정부가 홍해를 항해하는 선박 보호를 위해 수십 개의 국가들과 국제연합 창설을 논의 중이라고 보도했다.

사우디 국제커뮤니케이션센터는 국제연합 창설에 대한 질문에 답변하지 않았다.

사우디 정부의 이런 움직임은 후티 반군이 홍해에 대한 통제권을 확보하려 시도하고 있는 가운데 이뤄진 것이다.

후티 반군은 지난 20일 사우디에 대한 해상 봉쇄를 선언하고 홍해 남부와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 방안을 모색하고 있다.

후티 반군은 예멘 수도 사나 공항 폭격의 배후로 사우디를 지목하면서 해상 봉쇄를 선언한 데 이어 지난 23일 사우디 유조선 2척을 공격했다.

사우디도 예멘의 후티 반군 점령지인 호데이다 항구를 공습하며 즉각 보복 공격을 가해 양측 간 긴장이 고조되고 있다.

미국과 이란 간 전쟁으로 호르무즈 해협을 통한 항해가 원활하지 않은 가운데 후티 반군이 바브엘만데브 해협까지 통제하게 되면 사우디는 중요 석유 수출로를 잃게 된다.

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