한국 어린이 10명 중 9명 권장 예방접종 완료···해외 주요국보다 최대 18%포인트 높아

한국 어린이 10명 중 9명이 권장 예방접종을 모두 완료한 것으로 나타났다. 국내 예방접종률은 미국·영국·호주 등 주요 국가보다 최대 18%포인트 높은 수준이었다.

질병관리청은 30일 이 같은 내용을 담은 ‘2025년 전국 어린이 예방접종률 현황’을 발표했다. ‘전국 어린이 예방접종률 현황’은 예방접종통합관리시스템 기록을 바탕으로 주요 연령별 국가예방접종 완료 현황을 분석한 국가승인통계로, 올해부터 분석 대상을 기존 1~3세와 6세에서 13세까지 확대했다.

연령별 완전접종률은 1세(2024년생) 93.2%, 2세 91.5%, 3세 90.0%, 6세 90.5%, 13세 84.1%로 집계됐다. 완전접종률은 표준예방접종 일정에 따라 해당 연령까지 권장되는 모든 백신 접종을 마친 아동의 비율이다.

2024년과 비교하면 1세 완전접종률은 0.1%포인트 하락했고, 3세와 6세는 각각 1.3%포인트, 1.1%포인트 상승했다. 특히 6세 완전접종률은 90.5%로 관련 통계 작성이 시작된 2018년 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

반면 2세 완전접종률은 전년보다 2.1%포인트 낮아졌다. 질병청은 2023년 로타바이러스 백신이 국가예방접종에 포함되면서 접종 횟수가 2~3회 늘어난 영향을 원인으로 분석했다. 로타바이러스 백신을 제외하면 2세 완전접종률은 93.9%로 전년(93.6%)보다 오히려 높았다.

백신별 접종률은 연령에 따라 88.5~98.1%로 나타났다. 생후 1년 이전 접종을 마치는 결핵(BCG), B형간염(HepB), 디프테리아·파상풍·백일해(DTaP), 폴리오(IPV), b형 헤모필루스 인플루엔자(Hib), 폐렴구균(PCV) 백신과 접종 횟수가 적은 백신일수록 접종률이 높은 경향을 보였다.

지역별로는 세종과 울산의 완전접종률이 전 연령대에서 상대적으로 높았다.

국내 예방접종률은 해외 주요 국가와 비교해도 높은 수준을 유지했다. 미국·영국·호주의 2세 어린이 예방접종률과 비교한 결과, 홍역·유행성이하선염·풍진(MMR) 등 주요 6종 백신 모두에서 한국이 1~18%포인트 높은 접종률을 기록했다.

질병청은 높은 예방접종률이 유지된 배경으로 보호자들의 적극적인 예방접종 참여와 교육부와 함께 시행 중인 초·중학교 입학생 예방접종 확인사업을 꼽았다. 이 사업은 입학 후 90일 이내 예방접종 여부를 확인하고, 미접종 학생에게 접종을 안내하는 방식으로 운영된다.

질병청은 현재 국가예방접종 사업을 통해 12세 이하 어린이에게 총 19종의 백신 접종을 지원하고 있다. 올해 5월부터는 12세 남성 청소년을 대상으로 사람유두종바이러스(HPV) 백신 접종 지원도 시작했다.

임승관 질병청장은 “이번 통계는 어린이 예방접종 현황을 13세까지 처음으로 분석한 자료로, 향후 정책 수립의 중요한 근거가 될 것”이라며 “감염병 예방의 가장 효과적인 수단인 예방접종에 앞으로도 적극 참여해달라”고 말했다.