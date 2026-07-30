1만2000㎞ 북태평양서 불법조업 감시·단속···해경, 경비함정 20일만에 무사 귀환

6000해리(1만2000)㎞를 항해하며 북태평양 공해상에서 불법조업 감시와 우리 어선 안전조업을 지도한 해경 경비함정이 20일간의 임무를 마치고 무사 귀환했다.

해양경찰청은 지난 10일 출항해 북태평양에서 불법조업 감시와 단속 임무를 수행한 3000t급 경비함정 3018함이 30일 동해항으로 입항했다고 밝혔다.

이번 경비함정 파견은 북태평양수산위원회(NPFC) 회원국으로서 불법·비보고 비규제어업(IUU Fishing) 감시와 국제적 책임을 이행하기 위해 지난해에 이어 2년 연속 추진됐다.

3018함은 북태평약 공해성 조업선박 밀집해역을 중심으로 6000해리를 항해하며 일본, 대만, 중국 등 9개 국가의 조업선박을 대상으로 승선검색을 실시해 7건의 위반사항을 확인, NPFC에 통보했다

해경은 위성자료와 선박자동식별시스템 등 해양영역인식 기반 정보를 활용해 원양어선의 위치와 조업 동향을 사전에 분석하고, 이를 토대로 집중 감시해역과 대상 선박을 선정해 순찰의 효율성을 높였다.

또한 북태평양에서 조업 중인 한국 원양어선에도 승선해 불법조업 금지와 안전수칙을 당부하고, 선원들의 근무환경과 안전관리 실태를 살피고 애로사항도 청취했다.

특히 올해 순찰에서는 처음으로 미국 해안경비대(USCG) 대원 2명이 승선, 미국 알래스카 더치하버까지 공동 항해하며 불법조업 감시, 정보공유와 승선 검색 절차 등에 대한 경험도 공유했다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 “북태평양 순찰은 우리 해양경찰의 원해 임무 수행 역량을 한 단계 높이는 의미가 있다”며 “앞으로도 첨단 해양정보와 국제공조를 기반으로 공해상 불법조업에 적극 대응해 해양주권 수호와 지속 가능한 수산자원 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.