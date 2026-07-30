강원도, 8월 지질·생태명소로 ‘횡성 청태·태기산’ 선정

강원도는 8월의 지질·생태명소로 횡성군 청태·태기산을 선정했다고 30일 밝혔다.

청태·태기산은 해발 1194ｍ의 청태산과 1261ｍ의 태기산이 이어진 청정 산림지역으로, 사계절 아름다운 자연경관과 국내 최대 규모의 풍력발전단지가 조화를 이루는 국가생태관광지역이다.

생태 자연도 1등급 지역으로 주목 군락과 신우대, 물푸레나무 등 다양한 산림 식생이 보전돼 있다.

멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 수달을 비롯해 하늘다람쥐와 복주머니란 등 15종의 멸종위기 야생생물이 서식하고 있다.

이 같은 생태적 가치와 지속할 수 있는 생태관광 기반을 인정받아 2023년 국가생태관광지역으로 지정됐다.

국가생태탐방로는 2.5㎞ 길이의 청정체험길과 4.5㎞의 태기왕전설길, 6.7㎞의 낙수대계곡길, 3.5㎞의 산철쭉길 등 4개 코스로 운영된다.

탐방로를 따라 풍력발전단지와 태기산 정상, 낙수대 전망데크 등 주요 명소를 둘러볼 수 있다.

태기산에는 삼한시대 진한의 마지막 왕으로 전해지는 태기왕이 신라군에 패한 뒤 산성을 쌓고 항전했다는 전설도 남아 있다.

또 인근에 국립횡성숲체원과 국립청태산자연휴양림, 횡성호수길 등이 자리 잡고 있어 산림휴양과 생태체험을 함께 즐길 수 있다.

8월 14일부터 16일까지 횡성 둔내종합체육공원에서는 둔내고랭지토마토축제가 열린다.

강원도 관계자는 “청태·태기산은 아름다운 산림 생태계와 풍력발전단지, 역사문화가 조화를 이루는 생태관광지”라며 “여름철 생태탐방로를 걸으며 자연과 사람이 공존하는 지속 가능한 생태관광의 매력을 느껴보길 바란다”고 말했다.