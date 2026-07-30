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[단독]“지잡대 출신” “어머니가 봉제공장 다니냐”···폭언 갑질한 용산구의회 전문위원 ‘해임’

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본문 요약

서울 용산구의회에서 계약직 직원들을 상대로 폭언·갑질을 한 의혹이 제기된 5급 전문위원이 해임 처분을 받았다.

앞서 A씨로부터 피해를 봤다고 주장한 용산구의회 전·현직 직원들은 지난 5월 A씨가 "지잡대 출신" "어머니가 봉제공장에서 일하지 않냐" 등 모욕과 폭언, 부당한 업무지시를 해왔다며 용산구의회 갑질신고센터에 신고했다.

용산구의회 갑질심의위원회는 지난 5월 A씨의 갑질 등 직장 내 괴롭힘을 인정했고, 용산구청 감사과는 지난달 서울시의회에 A씨에 대한 중징계를 요구했다.

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[단독]“지잡대 출신” “어머니가 봉제공장 다니냐”···폭언 갑질한 용산구의회 전문위원 ‘해임’

입력 2026.07.30 10:57

  • 김태욱 기자

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전국공무원노조 서울지역본부 관계자들이 지난달 15일 서울 용산구청 앞에서 용산구의회 갑질 사건 가해자의 징계를 요구하는 기자회견을 진행하고 있다. 김태욱 기자

전국공무원노조 서울지역본부 관계자들이 지난달 15일 서울 용산구청 앞에서 용산구의회 갑질 사건 가해자의 징계를 요구하는 기자회견을 진행하고 있다. 김태욱 기자

서울 용산구의회에서 계약직 직원들을 상대로 폭언·갑질을 한 의혹이 제기된 5급 전문위원이 해임 처분을 받았다.

30일 경향신문 취재를 종합하면, 서울시의회는 지난 28일 용산구의회 소속 전문위원 A씨에 대한 인사위원회를 연 뒤 전날 이같이 결정했다.

앞서 A씨로부터 피해를 봤다고 주장한 용산구의회 전·현직 직원들은 지난 5월 A씨가 “지잡대 출신” “어머니가 봉제공장에서 일하지 않냐” 등 모욕과 폭언, 부당한 업무지시를 해왔다며 용산구의회 갑질신고센터에 신고했다.

용산구의회 갑질심의위원회는 지난 5월 A씨의 갑질 등 직장 내 괴롭힘을 인정했고, 용산구청 감사과는 지난달 서울시의회에 A씨에 대한 중징계를 요구했다. A씨는 중징계 요구 다음날 용산구의회에서 직위해제 조치됐다.

용산구의회가 A씨의 갑질 문제를 확인하고 직위 해제하는 데에 두달 가까이 걸렸다. 용산구의회는 갑질로 결론을 내린 뒤 A씨 징계를 서울시의회에 요청했지만, 서울시의회는 법률상 용산구의회 소속인 A씨에 대한 감사 권한이 용산구청에 있다며 이를 반려했다. 이후 용산구청의 재조사 끝에 사건을 넘겨받은 서울시의회가 A씨를 전날 최종 해임 처분했다.

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