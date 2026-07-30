[속보] 개보위, ‘개인정보 1만6000명 유출’ KT에 과징금 539억원 부과···조사 방해로 고발도

KT가 보안 관리를 허술하게 해 1만6000명의 개인정보를 유출한 혐의로 500억원대 과징금을 물게 됐다. 또 개인정보보호위원회의 조사를 방해한 혐의로 검찰 수사도 받게 된다.

개인정보보호위원회는 전날 전체회의를 열고 개인정보보호법 위반 혐의를 받는 KT에 과징금 539억7900만원을 부과했다고 30일 밝혔다. 또 거짓자료 제출 등 조사 방해 혐의로 KT 법인을 고발할 방침이다.

개인정보위 조사결과, KT는 펨토셀을 통한 이동통신 핵심 네트워크·시스템 접근통제 관리 소홀로 1만6647명의 개인정보를 유출했다. 문자메시지와 음성통화 내용도 탈취된 것으로 조사됐다.

펨토셀은 KT가 2016년 11월 무선통신 신호가 약한 음영지역 해소를 위해 도입한 소형기지국으로, KT가 실질적 운영주체다. 하지만 펨토셀에 대한 기본적인 운영통제가 미비했던 것으로 나타났다. 인가받지 않은 펨토셀도 KT 내부망에 쉽게 접속할 수 있었고, 내부망에 접속하는 펨토셀에 대한 접속 아이피(IP) 제한도 이뤄지지 않았다. 타사나 해외 아이피에서도 접속이 가능했던 것이다. 비인가 셀 아이디(Cell ID)의 이상접속행위에 대한 탐지 체계도 전무했다.

해커는 유실된 KT 펨토셀 인증서를 복사해 자체 제작한 펨토셀에 삽입하고, 2024년 10월부터 별도 인증절차 없이 11개월 간 해킹을 벌였다. 해킹으로 인해 368명에게 총 2억4000만원의 소액결제 피해가 발생하기도 했다. KT는 무단접속을 탐지하지 못하다가 소액결제 등 2차 피해가 나타나 민원이 제기되고 나서야 해킹 사실을 파악했다. 개인정보위는 이런 KT의 안전조치 의무 소홀로 개인정보가 유출됐다고 판단했다.

KT가 2024년 3월 IT 네트워크 서비스 내 서버에 악성코드가 감염됐음에도 이를 알리지 않은 혐의도 제재 대상이 됐다. 해커는 당시 KT 로밍렌탈 서비스 홈페이지 내 취약점 이용해 서버를 감염 시키고, KT 임직원 및 협력사 일부직원의 개인정보를 유출했다. KT는 개인정보 유출 여부에 대해 상세한 분석을 진행하지 않고 자체 조치로 사건을 종결했다.

특히 지난해 4월 정부의 악성코드 감염 전수 점검에는 과거 문제가 발생했던 서버의 일부 로그를 삭제하는 등 증거 은폐 정황도 확인됐다. 개인정보위는 KT의 이런행위를 조사 방해로 보고 고발을 결정했다.

개인정보위는 LG유플러스가 지난해 9월 해킹 사실을 알고도 관련 서버 OS(운영체제)를 재설치 및 폐기한 행위에 대해서도 수사기관에 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

송경희 개인정보위 위원장은 “이번 처분이 국민 생활에 필수적인 서비스를 제공하는 통신 업계 전반의 보안 역량을 한층 강화하는 계기가 되어야 한다”면서 “특히 사고 발생 시 자료를 은폐하거나 축소하는 행위가 기업에 중대한 불이익으로 돌아가도록 제도를 개선할 것”이라고 말했다.