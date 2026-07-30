충북농업기술원이 개발한 명품 ‘통통마늘’ 현대백화점 판매 확대 나선다

충북농업기술원은 자체 개발한 프리미엄 마늘 품종 ‘통통마늘’이 오는 31일부터 현대백화점 경인 지역 11개 점포 식품관에서 판매된다고 30일 밝혔다.

‘통통마늘’은 여러 쪽으로 나뉘는 일반 마늘과 달리 둥글고 큰 하나의 알로 이뤄진 외통 마늘이다. 껍질을 벗기기 쉽고 손질이 간편해 요리할 때의 번거로움을 크게 덜어주는 것이 특징이다.

지난해 현대백화점에서 총 600kg이 판매되며 프리미엄 마늘로 상품성을 입증한 충북농기원은 올해 재배면적과 생산량을 2배 이상 늘려 공급 기반을 대폭 확대했다.

오는 31일 1차로 150kg 물량을 경인 지역 11개 점포에 공급하며, 향후 판매 추이에 맞춰 추가 물량을 차례대로 투입할 계획이다.

충북농기원은 이번 백화점 판매를 시작으로 전국 유통망 확대에 나설 계획이다.

조은희 충북농업기술원장은 “‘통통마늘’은 조리 편의성과 우수한 품질을 모두 갖춘 프리미엄 품종”이라며 “지난해 백화점 판매로 긍정적인 시장 반응을 확인한 만큼, 올해는 많이 늘어난 생산량을 바탕으로 보급을 확대해 농가 소득 증대에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.