서울 생활폐기물 일평균 63t 줄어···재활용품 수거량은 55t 증가

지난 4~5월 서울의 하루 평균 생활폐기물이 전년 동기 대비 63t 줄고, 공공 재활용품 수거량은 55t 증가한 것으로 나타났다.

서울시는 생활폐기물 감량을 위해 실시한 2차 자치구 성과평가 결과 이 같은 성과를 확인했다고 30일 밝혔다. 생활폐기물 감소 폭은 1차 평가(2~3월) 당시 하루 평균 29t에서 2배 이상으로 커졌다.

4~5월 실적을 토대로 진행한 2차 평가 항목은 감량실적·분리배출 참여도·시민 실천 노력·자치구 특화사업으로 1차 때와 같았다. 다만 서울시는 1차 평가가 홍보·교육에 중점을 뒀다면, 2차에서는 실제 생활폐기물 감량과 재활용 실적에 더 큰 비중을 두도록 배점을 조정했다.

2차 평가 결과 강남·강동·관악·광진·구로·금천·영등포·용산·은평 등 9개 자치구가 ‘우수 자치구’로 선정됐다. 서울시는 9개 자치구에 총 10억원 규모 인센티브를 지원한다. 강남·강동·광진·금천구가 새롭게 수상권에 진입했다.

광진구는 전입 1인 가구를 대상으로 재활용봉투와 분리배출 안내문을 배부해 초기 정착을 지원했다. 관악구는 외국인 주민을 위해 영어·일본어·중국어·베트남어·몽골어 등 다국어 안내문 제작해 참여 장벽을 낮췄다. 강동구는 재활용 거점시설을 설치해 분리배출 참여를 독려했다. 서울시는 “지역 특성에 맞춘 세밀한 정책이 실제 감량 성과로 이어졌다”고 말했다.

서울시는 다음달 말까지의 누적 실적을 반영해 3차 종합평가를 실시할 계획이다. 윤재삼 서울시 기후환경본부장은 “이번 성과는 자치구의 적극적인 현장 정책과 시민의 자발적인 실천 덕분”이라며 “관련 제도와 인프라를 한층 더 개선해 나가겠다”고 말했다.