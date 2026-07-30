“여기가 바닥인가?” 코스피 오랜만에 ‘빨간불’4%대 반등

외국인 순매수, 개인은 ‘패닉 셀’ 지속

연이틀 급락한 코스피 지수가 30일 오전 저가 매수세가 유입되며 반등에 나섰다.

코스피는 이날 오전 10시 45분 기준 전 거래일 대비 4.7% 오른 5938에 상승 거래중이다.

삼성전자는 6.9% 오른 22만3000원, SK하이닉스는 2.7% 오른 143만9000원에 거래되고 있다.

이날 삼성전자는 2분기 영업이익이 89조2000억원으로 역대 최대치를 기록했다고 밝혔다. 하반기에도 인공지능(AI) 확산으로 반도체 수요 강세가 이어져 실적이 성장할 것이라는 전망도 내놨다.

이 밖에도 LG에너지솔루션이 8.4% 급등했고, 현대차는 3.6%, 삼성바이오로직스는 3.2%, KB금융은 6.8% 상승하는 등 시가총액 상위 종목들도 대부분 상승세다.

투자 주체별로는 개인이 1조6641억원을 순매도하며 ‘패닉 셀’ 움직임을 이어가고 있는 반면, 외국인은 4308억원 순매수, 국민연금을 포함한 ‘연기금 등’도 3224억원 순매수하고 있다.

앞서 코스피는 이틀 전인 지난 28일 10% 넘게 하락한 데 이어 전날도 6% 가까운 하락을 거듭하며 장 전체를 멈춰세우는 서킷브레이커가 2일 연속 발동되는 등 연쇄 급락을 경험한 바 있다.

이날 새벽 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 ‘매파적(통화 긴축 선호) 금리 동결’로 뉴욕 증시는 일제히 하락했다. 나스닥 지수는 1.74% 내렸고 필라델피아 반도체지수도 5.33% 급락했다.

그럼에도 불구하고 코스피는 지난 이틀간의 급격한 하락 이후 과매도 구간에 접어들었으며 저가 매수 기회라는 판단이 외국인과 기관 등을 중심으로 퍼진 것으로 보인다.

한지영 키움증권 연구원은 “이달 수익률이 -33%로 역대 최저 월간 수익률을 경신하고 있다는 점 자체가 과매도 및 바닥권 진입의 신호라고 판단한다”며 “현재는 반도체를 둘러싼 부정적인 심리가 형성되는 시기일 뿐, 펀더멘털 훼손이 현실화하고 있지 않다는 점도 주목해야 한다”고 말했다.