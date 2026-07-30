“미시령 터널 통과하면 추첨해 휴가비 지원”···8~10월 3개월간 매월 40명씩 선정

강원도와 속초시, 홍천군, 인제군, 고성군 등 4개 군, 강원관광재단은 ‘미시령 힐링가도’를 활성화하기 위해 오는 8월 1일부터 10월 31일까지 미시령 터널 이용자 휴가비 지원사업을 추진한다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 미시령 터널 이용객에게 지역 화폐를 지급하는 사업으로, 매월 40명씩 모두 120명을 선정해 휴가비를 지원할 예정이다.

지원 대상은 사업 기간 내 미시령 터널을 이용한 관광객이다.

신청자는 하이패스 통행내역 또는 통행 영수증 등 터널 이용을 증빙할 수 있는 자료를 제출해야 한다.

이후 차량 이동내역 조회와 이용 여부를 확인한 뒤 추첨을 통해 최종 지원 대상자를 선정해 휴가비를 지급한다.

다만 이륜자동차는 지원 대상에서 제외된다.

휴가비는 지역경제 활성화를 위해 현금이 아닌 지역 화폐로 지급된다.

강원사랑상품권을 비롯해 인제사랑상품권과 홍천사랑상품권, 고성사랑상품권 등 지역화폐를 무작위로 선정해 차량당 25만 원씩 지급할 예정이다.

지급된 지역 화폐는 미시령 힐링가도 인접 지역에서 사용할 수 있다.

강원관광재단 관계자는 “이번 휴가비 지원사업은 미시령 터널 이용객들에게 실질적인 혜택을 제공하고 미시령 힐링가도의 매력을 널리 알리기 위해 마련했다”며 “지역 화폐 지급을 통해 관광객의 재방문과 지역 소비를 유도하고 앞으로도 다양한 관광마케팅으로 지역경제 활성화에 이바지하겠다”고 밝혔다.