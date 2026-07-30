명동 롯데 영플라자 외벽에 농구코트 4개 크기 미디어파사드 걸린다

롯데백화점은 오는 12월 서울 명동 본점 영플라자 외관에 초대형 미디어파사드 ‘롯데타운 라이트’를 설치해 공개한다고 30일 밝혔다.

롯데타운 라이트는 가로 77m, 높이 21m로, 농구 코트 4개 면적(1614㎡)에 육박한다. 4K 라이브 구현이 가능한 고성능 LED 패널을 적용해 최대 1㎞ 떨어진 곳에서도 선명한 영상을 감상할 수 있도록 설계했다.

롯데백화점은 롯데타운 라이트를 시즌 캠페인과 테마 이벤트. K-콘텐츠를 실시간으로 전하는 도시형 엔터테인먼트 스크린으로 운영할 계획이다. 롯데타운 라이트는 오는 11월 괴테의 소설 ‘젊은 베르테르의 슬픔’을 모티브로 한 티저 영상을 먼저 공개한 뒤 12월부터 정식 운영한다. 롯데백화점 측은 “도시 전체를 빛으로 연결하는 압도적 스케일의 경관을 구현해 랜드마크의 새로운 기준을 제시할 예정”이라고 밝혔다.

롯데백화점은 다음달부터 본점 지하 1층과 을지로입구역을 연결하는 ‘코스모너지 광장’ 리뉴얼에도 본격 착수한다. 이곳은 1988년 신관 개점 때 조성했다. 롯데백화점은 ‘롯데타운 명동’의 역사와 유산을 계승하는 상징적인 조형물을 중심으로 이 광장을 새롭게 조성할 계획이다.

정현석 롯데백화점 대표는 “롯데백화점은 헤리티지를 기반으로 쇼핑과 문화, 콘텐츠가 어우러진 새로운 고객 경험을 만들어가고 있다”며 “차별화된 공간 혁신과 콘텐츠를 지속적으로 확대해 롯데타운 명동을 국내외 고객들이 가장 먼저 찾는 국내 최고의 쇼핑·관광 랜드마크로 한 단계 더 도약시켜 나가겠다”고 밝혔다.