서울 ‘동작구장애인가족지원센터’가 신림선 보라매병원역 인근에서 노량진으로 자리를 옮긴다.

동작구는 장애인 가족의 복지 접근성을 개선하고, 맞춤형 복지 서비스를 확대하기 위해 센터를 노량진으로 확장 이전한다고 30일 밝혔다.

동작구장애인지원센터는 2019년 10월 개관해 관내 장애인 가족 전문상담과 긴급돌봄, 부모 교육 및 자조 모임 지원 등 장애인 가족의 삶의 질 향상을 위한 다양한 사업을 추진해왔다. 다만 기존 센터가 구 외곽에 위치해 이용자들의 접근성이 떨어졌고, 좁은 공간 탓에 복지 수요를 모두 충족하기에는 한계가 있다는 지적이 있었다.

동작구는 센터를 노량진역세권 청년주택 내 기부채납 공간 3층으로 옮겨 새롭게 서비스를 시작한다. 이번 이전으로 시설 면적은 기존 125㎡에서 188㎡로 크게 늘어난다. 기존 시설에 납부해온 연간 임차료 3744만원도 절감할 수 있게 됐다.

구는 확장한 공간에 기존 교육실과 상담실, 사무실 외에 교육실·심리안정실을 각각 1개씩 새로 조성한다. 또 AI(인공지능) 디지털 교육 등 특화 프로그램을 신설한다.

새롭게 단장한 동작구장애인가족지원센터는 8월 말 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어간다.

류삼영 동작구청장은 “이번 장애인가족센터 이전은 단순한 위치 이동을 넘어, 실질적인 이용 편의를 높이고 예산 절감까지 이뤄낸 성과”라며 “새롭게 마련된 넓고 쾌적한 공간에서 장애인 가족 모두가 일상 속 따뜻한 변화를 체감할 수 있도록 개소 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.