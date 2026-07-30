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‘버닝’ 후 8년 만의 복귀···이창동, 한국 감독 최초로 토론토영화제 ‘에버트 감독상’ 받는다

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본문 요약

영화 <가능한 사랑>으로 제51회 토론토국제영화제를 찾는 이창동 감독이 한국 감독 최초로 TIFF 에버트 감독상을 받는다.

올해로 8번째인 트리뷰트 어워즈는 토론토국제영화제가 영화계에 탁월한 공헌을 한 영화인을 선정한다.

이 감독은 한국 감독으로는 최초로 TIFF 에버트 감독상을 받게 됐다.

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‘버닝’ 후 8년 만의 복귀···이창동, 한국 감독 최초로 토론토영화제 ‘에버트 감독상’ 받는다

입력 2026.07.30 11:25

수정 2026.07.30 11:32

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  • 전지현 기자

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이창동 감독. 넷플릭스 제공

이창동 감독. 넷플릭스 제공

영화 <가능한 사랑>으로 제51회 토론토국제영화제(TIFF)를 찾는 이창동 감독이 한국 감독 최초로 TIFF 에버트 감독상을 받는다.

넷플릭스는 이 감독이 “2026 TIFF 트리뷰트 어워즈에서 이 상 수상자로 선정됐다”고 30일 알렸다. 올해로 8번째인 트리뷰트 어워즈는 토론토국제영화제가 영화계에 탁월한 공헌을 한 영화인을 선정한다.

이 감독은 한국 감독으로는 최초로 TIFF 에버트 감독상을 받게 됐다. 미국의 영화 평론가 로저 에버트의 이름을 딴 이 상은 영화계의 변화를 이끌고 독창적인 비전을 제시한 감독에게 수여된다. 역대 수상자는 기예르모 델 토로(2025), 마이크 리(2024), 스파이크 리(2023), 샘 멘데스(2022), 드니 빌뇌브(2021), 클로이 자오(2020) 등이다.

영화 <가능한 사랑> 포스터. 넷플릭스 제공

영화 <가능한 사랑> 포스터. 넷플릭스 제공

넷플릭스 영화 <가능한 사랑>은 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션(비경쟁)에 공식 초청됐다. 해고 노동자와 그의 아내, 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기다. 배우 전도연과 설경구, 조여정과 조인성이 각각 부부로 출연한다.

<가능한 사랑>은 이 감독이 영화 <버닝> 이후 8년 만에 선보이는 신작이다. 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 이탈리아 베니스에서 최초 상영한다. 한국 넷플릭스 영화로는 드물게 9월23일 한국 일부 극장에서 개봉한 후 11월에 넷플릭스에 공개된다. 출품 국가에서 최초 개봉해야 하고, 상업 극장에서 최소 7일 연속 상영해야 하는 아카데미영화상 국제장편영화 부문 요건을 맞추기 위해서다.

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