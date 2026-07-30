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동양생명 올 상반기 순익 919억···지급여력비율도 개선

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우리금융그룹 계열사 동양생명은 올해 상반기 당기순이익이 919억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

장기납입 종신보험 판매가 증가하면서 보장성 보험 중심의 수익성 개선이 실적에 반영된 결과라고 동양생명은 밝혔다.

신계약 연납화보험료는 2065억원으로 1분기보다 약 48.4% 증가했으며 상반기 누적 3457억원을 기록했다.

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동양생명 올 상반기 순익 919억···지급여력비율도 개선

입력 2026.07.30 11:27

  • 배재흥 기자

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우리금융그룹 계열 동양생명 본사. 동양생명 제공

우리금융그룹 계열 동양생명 본사. 동양생명 제공

우리금융그룹 계열사 동양생명은 올해 상반기(1~6월) 당기순이익이 919억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

올해 상반기 순이익은 전년 동기보다 11.5% 증가했으며 특히 2분기(4~6월) 순이익이 669억원으로 직전 분기(250억원)보다 약 168% 급증한 것으로 나타났다. 장기납입 종신보험 판매가 증가하면서 보장성 보험 중심의 수익성 개선이 실적에 반영된 결과라고 동양생명은 밝혔다. 최근 출시한 ‘(무)우리WON하는7배더행복한플러스종신보험’이 대표적이다.

주요 영업지표도 개선됐다. 신계약 연납화보험료(APE)는 2065억원으로 1분기(1392억원)보다 약 48.4% 증가했으며 상반기 누적 3457억원을 기록했다. 2분기 신계약 보험계약마진(CSM)도 1480억원으로 1분기(945억원)보다 약 56.7% 뛰었다. 상반기 누적으로는 2425억원을 기록했다.

동양생명은 “보장성 중심의 신계약 확대를 통해 외형 성장은 물론 수익성 중심의 영업 전략으로 이익까지 개선하며 양적, 질적 성장을 모두 이뤘다”고 밝혔다.

이러한 영향으로 지급여력(K-ICS)비율도 상반기 기준 K-ICS 비율은 205%(잠정치)로 전년 동기(177%)보다 28%포인트 늘어 200%를 웃돌았다. 선제적인 자본 관리가 지급여력 향상으로 이어진 것으로 풀이된다.

동양생명 관계자는 “안정적인 채널 포트폴리오를 구축하고 수익성과 리스크 관리에 기반한 영업을 지속 추진하고 있다”며 “앞으로도 손익과 재무 건전성을 균형 있게 관리하며 중장기 성장 기반을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

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