강원 고성서 불볕더위 속 주택 지붕 공사 마치고 쉬던 40대 숨져

불볕더위 속 주택 지붕 공사를 마치고 쉬던 작업자가 숨지는 사고가 발생했다.

30일 소방 당국과 경찰에 따르면 지난 29일 오후 4시 7분쯤 강원 고성군 토성면 원암리에서 40대 A씨가 쓰러졌다는 신고가 접수됐다.

A씨는 주택 지붕 공사를 마치고 쉬던 중 쓰러진 것으로 전해졌다.

사고 당시 고성 지역에는 폭염 경보가 발효 중이었다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.