장동혁 “김용범, 증시 도박판인데 국민 염장 질러…국조·특검해야”

장동혁 국민의힘 대표가 30일 “증시가 홀짝 도박판이 됐다”며 “단순한 실정을 넘어 국정조사와 특검(특별검사)을 통해 수사해야 될 범죄 행위에 가까워졌다”고 말했다. 야당은 연이은 주가 하락과 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)로 인한 국내 증시 변동성 문제에 관련해 김용범 청와대 정책실장의 경질을 촉구했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “코스피는 5000선으로 내려앉았고, 코스닥은 이제 정권 시작하기 전으로 돌아갔다”며 이같이 지적했다. 그러면서 “대통령이 빚내서 투자하라 했다가 이 지경까지 왔는데 남의 일처럼 침묵만 하고 있다”며 “이제 국정조사와 특검이 답”이라고 말했다.

장 대표는 김 실장을 겨냥해 “브라질에서 국민 염장을 지르는 구질구질한 변명만 늘어놨다”며 “‘우리만 그런 게 아니라 개인 투자자들의 역동성 때문’(이라고 했는데) 한마디만 더 보태면 한국으로 오는 비행기를 못 탈 것”이라고 했다.

신동욱 최고위원은 최고위원회의에서 “단일 종목 레버리지 ETF가 올 초에 갑자기 추진돼서 지방선거 사흘 앞두고 출시되고 주가가 폭등했다”며 “이 정도면 주식시장으로 주식으로 선거 개입한 거라는 의혹이 있을 수밖에 없지 않겠느냐”고 주장했다. 이어 “주식에 미친 정권”이라며 “이재명 정권 주가조작 의혹, 국정조사를 꼭 해야 된다”고 말했다.

당내 중진인 안철수 의원은 페이스북에 ‘단일 종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구’ 근조 화환 사진을 게시하며 “대한민국 증시가 전시 상황”이라고 말했다. 안 의원은 김 실장과 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장을 “노답 3형제”라고 칭하며 “이들이야말로 코리아 디스카운트를 유발하는 휴먼 에러들이다. 즉각 경질해야 한다”고 강조했다.

나경원 의원도 SBS 라디오에서 김 실장을 향해 “사과를 해도 모자랄 판에 지금 국민 탓을 한다”며 “애당초 빠르게 경질했어야 된다”고 말했다.