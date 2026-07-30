사랑니 환자 구하고, 차량 운행까지···치대생에 떠넘겨진 ‘임상실습’

전남광주 치과대학 일부 학생들이 졸업에 필요한 임상실습을 채우기 위해 온라인 커뮤니티에서 직접 환자를 모집하는 것으로 나타났다. 대학병원이 실습 환자를 충분히 연계하지 못하면서 학생들에게 환자 확보 부담까지 떠넘기고 있다는 지적이다.

학벌없는사회를 위한 시민모임은 30일 “전남대와 조선대 치과대학·치의학전문대학원 학생들이 지역 온라인 커뮤니티에서 무료 치과진료를 내걸고 환자를 모집하고 있다”고 밝혔다.

치과대학 학생들은 졸업 전 스케일링과 충치 치료, 사랑니 발치 등 일정 수준의 임상실습을 이수해야 한다. 하지만 대학 수련병원을 통한 환자 연계가 충분하지 않아 일부 학생이 직접 실습 환자를 구하고 있는 행태가 반복되고 있다는 것이다.

시민모임이 공개한 온라인 생활정보 게시글을 보면 전남대 치과대학 학생들은 ‘무료 치과검진 및 사랑니 발치’ ‘학생 치과의사 무료검진’ 등의 제목으로 환자를 모집했다. 조선대 치과대학 학생도 무료 구강검진과 충치 치료, 사랑니 발치 등을 안내했다. 필요한 경우 왕복 차량을 제공하겠다는 내용도 적었다.

시민모임은 실습 환자를 확보하는 책임이 학생 개인에게 맡겨지면서 타지역 출신이거나 지역에 가족·지인이 적은 학생은 실습 이수에 불리할 수 있다고 지적했다.

시민모임은 “예비 의료인이 교육과정 이수와 국가시험 준비에 전념해야 할 시기에 환자 모집 부담까지 떠안고 있다”며 “학생 개인에게 책임을 전가하는 임상실습 운영체계를 개선해야 한다”고 말했다.

이어 교육부에 두 대학의 교육과정을 점검하고 실습 환자를 안정적으로 확보할 수 있는 체계를 마련하라고 요구했다. 대학에는 환자 유인·알선 금지 등 의료윤리 교육을 강화하고 학생 개인의 환자 모집을 자제하도록 조치할 것을 촉구했다.