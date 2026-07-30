여름 휴가철 음주운전 금물…31일 밤 피서지 등 733곳서 일제 단속

경찰이 여름 휴가철을 맞아 오는 31일 전국 피서지 곳곳에서 대대적으로 음주운전 단속을 시행한다.

경찰청은 30일 “본격적인 여름 휴가철 절정기를 맞아 야외 활동과 피서지 이동이 크게 늘 것으로 예상된다”며 오는 31일 야간에 전국에서 음주운전을 일제 단속한다고 밝혔다.

경찰은 전국 주요 피서지와 유흥가 등 음주운전 예상 지역으로 선정한 733곳에서 단속에 나선다. 경찰관 4225명과 순찰자 1580대가 단속에 동원된다.

경찰청은 “단속 효과를 높이기 위해 단속 장소를 일정 시간마다 불시에 옮겨 다니는 이동식(스폿형) 단속을 적극 활용할 예정”이라고 밝혔다.

경찰청은 “이번 단속은 휴가지 이동 차량이 많은 주말 직전 금요일 야간에 실시한다”며 “들뜬 분위기 속에 발생할 수 있는 음주운전 심리를 미리 막고 음주운전은 언제 어디서든 단속된다는 경각심을 높이려는 목적”이라고 밝혔다.

경찰청은 이달 1일부터 다음달 31일까지 매주 금요일 전국에서 음주운전 일제 단속을 하고 있다. 시도경찰청 차원의 매주 2회 일제 단속도 진행 중이며 상시·수시 단속이 이뤄지고 있다.

경찰청 관계자는 “운전자 본인은 물론 타인의 생명과 가정을 위협하는 음주운전 근절을 위해 국민 여러분의 적극적인 협조를 당부드린다”고 밝혔다.