손흥민, MLS 올스타전 멀티골…MVP 선정

손흥민(LAFC)이 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타전에서 멀티골을 터뜨리며 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

MLS 올스타팀은 30일 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 2026 MLS 올스타전에서 멕시코 리가 MX 올스타팀을 4-3으로 꺾었다.

최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 주장 완장을 차고 자신의 첫 MLS 올스타전을 치렀다.

손흥민은 0-1로 뒤진 전반 20분 동점골을 터뜨렸다. 카를레스 힐(뉴잉글랜드 레벌루션)이 상대 빌드업을 끊어낸 뒤 연결한 패스를 받아 골키퍼와 일대일 상황에서 침착하게 마무리했다.

기세를 올린 손흥민은 3분 뒤 다시 골망을 흔들었다. 전반 23분 문전으로 쇄도한 뒤 발리슛으로 역전골을 넣으며 팀에 리드를 안겼다.

손흥민은 전반 35분 교체돼 경기를 마쳤다.

경기 후 손흥민은 현지 중계방송과 인터뷰에서 “정말 즐거운 시간이었다. 동료들이 좋은 기회를 만들어줬다”며 “짧은 시간이었지만 함께한 선수들과 좋은 추억을 만들었다”고 소감을 밝혔다.

MLS 사무국은 손흥민을 경기 MVP로 선정했다. MLS는 “손흥민은 연속골로 팀의 역전을 이끌었다”며 “올스타전 역사상 가장 빠른 멀티골을 기록했다”고 소개했다.