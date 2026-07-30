기업 자금조달 “직·간접금융 모두 경색”… “은행 위험가중치 완화 시급”

기업들이 자금조달 현장에서 직접 및 간접금융 모두에서 어려움을 호소하고 있는 것으로 나타났다. 고금리 여파 속에 은행 차입 문턱이 높아진 데다 회사채 및 주식 발행 시장까지 위축되면서 기업 자금난 해소를 위한 정책적 지원이 시급하다는 지적이 제기된다.

30일 대한상공회의소가 비금융업 204개사를 대상으로 ‘기업 자금조달 실태와 정책과제 조사’를 한 결과, 최근 1년간 가장 어려워진 자금조달 수단으로 ‘시중은행 차입’(43.6%)이 1위로 꼽혔다. 이어 회사채 발행(19.6%), 주식 발행(14.2%), 정책금융(11.8%) 순으로 뒤를 이었다. 간접금융과 직접금융을 가리지 않고 조달 여건이 악화됐다는 응답이다.

응답 기업들은 당면한 가장 큰 문제로 ‘고금리로 인한 대출이자 부담’(48.5%)을 지목했다. 이어 시장·제도의 변동성 증가(17.2%), 회사채 발행비용 상승(16.7%), 신주발행 활용 제약(14.7%) 등이 주요 애로사항으로 언급됐다.

자금조달 환경 개선을 위해 가장 시급한 정책과제로는 ‘은행 기업대출 위험가중치 완화’(52.5%)를 가장 많이 요구했다. 위험가중치가 완화되면 은행의 자본 적립 부담이 줄어 기업대출을 확대할 수 있는 여력이 늘어나기 때문이다. 대한상의는 자금난을 겪는 중소기업 대출부터 단계적으로 완화하는 방안을 제안했다. 이 밖에도 발행어음·종합투자계좌(IMA)를 통한 증권사 기업금융 확대(23.5%), 정책금융 저리대출 확대(13.7%) 등이 과제로 꼽혔다.

주가지수 상승세와 개별 기업의 실질 자금조달 사이의 괴리도 확인됐다. 증시 상승이 경영활동에 미치는 영향을 묻는 질문에 ‘긍정적 영향’을 미친다는 응답은 31.4%에 그쳤고, ‘별 영향 없음’이 53.9%로 과반을 차지했다. 주가 상승 시 신주발행 등으로 자금조달 여건이 개선됐다고 답한 기업도 14.7%에 불과했다.

실제 금융감독원 통계에 따르면 올해 1월부터 5월까지 주식(IPO·유상증자) 발행액은 2조6631억원으로, 지난해 같은 기간(3조8415억원)에 비해 30.7% 줄었다. 연도별 주식 발행액은 2021년 29조903억원, 2022년 21조9408억원으로 역대 최고 수준을 기록한 뒤 급감했다가, 2025년 13조7065억원으로 일시 회복세를 보였으나 올해 들어 다시 감소세로 돌아섰다.

비상장사들 역시 기업공개(IPO)에 대해 신중한 태도를 고수하고 있다. 비상장사의 56.9%가 IPO에 신중하다는 반응을 보였다. 주요 배경으로는 ‘상장 후 공시의무 및 규제 부담 증가’(43.1%)와 ‘엄격한 상장 요건’(36.2%)을 들었다. 이에 따라 신규 상장 촉진을 위해 공시·규제 부담 합리화(43.1%)와 기술특례상장 대상 확대(35.3%)가 필요하다는 목소리가 높다.

자본시장 전반의 경쟁력 강화를 위한 정책으로는 배당세 분리과세 확대 및 장기투자 세제혜택 도입(45.6%), 직접금융 활성화(30.4%), 공시제도 합리화(24.5%) 등이 제시됐다. 송승혁 대한상의 금융산업팀장은 “지수 등락과 별개로 기업의 안정적인 자금조달 기반 확충이 관건”이라며 “은행의 기업여신 여력을 키우는 자본규제 정비와 발행시장 여건 개선이 병행돼야 한다”고 말했다.