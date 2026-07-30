이스라엘 당국자 “하메네이 지시, 실제 본인 의중인지 불분명”

워싱턴 주재 이스라엘 고위 관리가 이란 신임 최고지도자 모즈타바 하메네이의 이름으로 나오는 지시가 실제 그에게서 나온 것인지 불분명하다고 밝혔다.

타임스오브이스라엘은 30일(현지시간) 이 당국자가 전날 워싱턴에서 이스라엘 특파원들을 대상으로 브리핑을 열고 이같이 말했다고 보도했다. 브리핑은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 백악관 오벌오피스에서 회담을 가진 다음 날 이뤄졌다.

당국자는 모즈타바 하메네이가 개전 초기 공습으로 부친인 전 최고지도자 알리 하메네이와 가족 다수를 잃고 본인도 중상을 입은 이후 공개 활동이 거의 없었다고 설명했다. 이 당국자는 모즈타바 하메네이가 “매사에 매우 부정적인 노선”을 취하고 있다고 평가하면서도, 그의 이름으로 나오는 지시가 실제 본인 것인지 확인하기 어렵다고 했다.

그러면서 당국자는 이란 내부 균열과 관련해 강경파와 온건파의 구도가 아니라 “더 두려워하는 쪽과 덜 두려워하는 쪽”으로 갈려 있다고 전했다. 경제 붕괴로 촉발될 내부 봉기를 우려하는 쪽과 이란 내에서 무장한 세력은 정권뿐이라며 덜 두려워하는 쪽으로 나뉜다는 설명이다. 당국자에 따르면 모즈타바 하메네이는 후자에 속한다.

트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 회담은 90분간 진행됐으며 주로 이란 문제에 집중됐다고 이 당국자는 밝혔다. 논의된 내용은 이란과의 외교 합의, 합의 없이 경제 제재·항만 봉쇄로 압박을 지속하는 방안, 대규모 재공습 등 세 가지 시나리오였다.

네타냐후 총리는 지난 2월12일 이란에 대한 공습을 강하게 밀어붙인 것과 달리 이번에는 특정 옵션을 선호한다는 입장을 밝히지 않았다고 당국자는 전했다. 다만 네타냐후 총리가 이란이 합의를 이행할지는 의구심을 표했다고 덧붙였다.

회담에서 트럼프 대통령이 전쟁이 에너지 시장과 세계 경제에 미치는 영향을 우려하자, 네타냐후 총리는 호르무즈 해협이 이란의 마지막 지렛대라며 세계 경제를 무너뜨리지 않고도 추가 압박이 가능하다고 주장했다고 당국자는 설명했다.

또 네타냐후 총리가 “이란이 먼저 공격하면 미국의 승인을 기다리지 않겠다”는 입장을 이번 회담에서도 재확인했다고 밝혔다.

이란의 군사력과 관련해서는 이란이 현재 탄도미사일 약 1500기를 보유 중이며 전쟁 전보다 대폭 줄었다고 주장했다. 다만 워싱턴포스트는 지난 5월 이란이 전쟁 전 이동식 발사대·미사일 재고의 70% 이상을 유지하고 있다고 보도한 바 있어 수치가 엇갈린다.