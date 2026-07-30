인허가 반토막 ‘광속 행정’ 가동···충남도, 삼성 등 202조 투자 개발 속도 낸다

행정부지사 직속 TF 출범·전담 공무원 지정 전력·수력·인력 ‘3력 혁신’ 추진

충남도가 삼성전자 등 202조원 규모 첨단산업 투자의 조기 현실화를 뒷받침하기 위해 ‘광속 행정’ 체계를 본격 가동한다.

홍종완 충남도 행정부지사는 30일 도청에서 기자회견을 열고 반도체·디스플레이·이차전지·인공지능(AI) 데이터센터 등 4대 분야 202조원 규모 투자 계획 이행을 위한 ‘충남 첨단산업 투자 종합지원계획’을 발표했다.

기업 지원 분야에서는 행정부지사 직속 ‘충남 첨단 전략산업 대도약 태스크포스(TF)’를 중심으로 기업별 전담 공무원(PM)을 지정하고 투자 진행 상황과 애로사항을 상시 관리한다. 또 기업·지자체·대학이 참여하는 산관학 협의체를 구성해 지역 인재 채용을 확대하고 대기업 투자 효과가 지역 중소·중견기업 성장과 일자리 창출로 이어질 수 있도록 상생 협력 기반도 강화한다.

인허가 지원 분야에서는 처리 기간 단축에 초점을 맞췄다. 산업단지계획 변경 승인 기간은 기존 12개월에서 6개월로, 입주 업종 코드 변경 절차는 12개월에서 3개월로 줄인다. 도시관리계획 결정 기간은 18개월에서 9개월로 단축하고 환경영향평가는 관계기관 협력을 통해 3개월 이내 처리하는 방안을 추진한다. 통합환경인허가 역시 기존 1년에서 절반 이하로 단축한다는 계획이다.

인프라 분야에서는 첨단산업 핵심 기반인 전력 공급 체계를 강화한다. 도는 2031년까지 천안·아산 지역에 변전소 7곳을 확충하고 추가 전력 수요를 국가 전력수급계획에 반영하도록 추진한다. 재생에너지 보급 규모도 2035년까지 14.5GW로 확대할 계획이다.

용수 공급 기반 확충과 함께 GTX-C 노선 천안·아산 연장, 태안~안성 고속도로 및 국도·지방도 건설 등 광역교통망 확충도 병행한다.

인력 분야에서는 2030년까지 첨단산업 전문인력 4만9100명을 양성한다. 계약학과와 공유대학 등을 활용해 지역 인재 1만1350명을 육성하고 재직자 맞춤형 기술교육 6000명, AI 전환(AX) 인재 3만명, 반도체 전문인력 1750명 등을 양성할 계획이다.

재정 지원도 확대한다. 도는 4개 투자 기업에 총 1300억원 규모의 투자 보조금을 지원하고 기회발전특구 185만1239㎡ 추가 지정을 추진한다. 또 2030년까지 1조원 규모의 벤처투자펀드를 조성해 첨단산업 생태계 조성에 나선다.